半年前訂好喜餅卻突被告知「無法如期出貨」 理由扯爆惹眾怒

新人在籌備婚禮時需要注意許多眉眉角角，近日就有一對預計11月訂婚的新人爆料，他們提前半年前就訂好某家知名糕點店的70盒喜餅，豈料距離婚期不到30天時，他們主動聯繫店家預約取貨時間，才被對方告知喜餅「無法如期出貨」，理由是外包裝需要更動，讓這對新人當場傻眼。

「真的很瞎，第一次聽過喜餅無法如期出貨。」一位網友在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，今年5月，她在某知名糕點店訂購11月1日的喜餅，並於當天支付了訂金，不料等到本（10）月3日，他聯繫店家會在婚禮前一天親自到門市取貨時，卻被對方告知因「產品外盒改包裝」無法如期出貨，要到12月才能拿到喜餅。

原po在接獲消息隔天10月4日到門市與店長商討，對方提出2種解決方案，一是直接取消並退還訂金，二是改採替代方案，但原po發現，所謂的替代方案和原本的禮盒外觀雷同，唯獨裡頭放大餅的層架消失，因此店家要求他們另外加購大餅，如此一來價錢就超出原先預訂的總金額，導致原po最終選擇退訂。

原po事後還發現，該店家的網站上仍有缺貨的禮盒款式，他不禁質疑，「說沒貨了，為什麼不下架？」而且當初雙方白紙黑字簽的契約形同虛設，直指該店有欺騙消費者之嫌。

該文引出不少網友譴責店家，「基本上有訂購單在，我會直接先投訴消基會，這樣真的太過份了」、「臨時說取消真的很離譜！」、「這個有簽約能提告吧~~很扯耶」、「這太扯，剩下不到30天才告知，真的很火」、「這個真的很誇張」、「就原物料上漲啊，把金額補到位就算加班都做給你，無良商家」。

不過也有網友表示對該品牌產品印象不錯，可能是單一門市的問題，「我蠻推他們家的彌月禮盒的耶，很好吃又便宜」、「我之前喜餅跟彌月蛋糕都是這間耶，我個人也都很推，只是不知道這間店怎麼會這樣」、「9年前彌月禮盒就是買這家，當時品質很好啊」、「我喜餅訂這家，很ok呀！剛好遇到疫情，也有讓我延後」。