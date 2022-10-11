快訊

台股狂跌500餘點 金管會宣布擴大限空令

國泰世華8日系統大當機 「3項補償方案」出爐

萬福瑪麗亞：在落難時代，我們的共同盼望

孩子穿390元菜市場衣服被老師酸 媽媽亮出「驚人行頭」霸氣反擊引網論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親抱怨自己的孩子因衣著被另眼對待，於是她用自己的方法翻轉老師印象，並於成功後霸氣轉學。 示意圖／ingimage
一名母親抱怨自己的孩子因衣著被另眼對待，於是她用自己的方法翻轉老師印象，並於成功後霸氣轉學。 示意圖／ingimage

一名媽媽貼文表示，孩子學校的老師近日「踩到她底線」，因他們家經常讓小孩穿菜市場買的便宜衣物，平時也沒有替孩子特別打扮的習慣，老師卻因其衣著就質疑孩子說「去101看過夜景」是說謊，並質疑「家境不好的小孩可能沒有去過」，讓媽媽及許多網友都相當傻眼。

一名媽媽在臉書社群「靠北幼稚園」中發文表示，自己跟老公都是苦過來的，縱使現在在北市信義區跟松山區都有買房，但仍是租人，且住在新北附近，就近隨便讀一間私立幼稚園，自己所生的2姐弟都在這讀，小孩也讓他們穿390元的菜市場、夜市或網購衣物，而自己平常沒有要去哪我就不會特別打扮，去接小孩都夾鯊魚夾或綁個馬尾走路或騎機車就去了，也因此總覺得每次老師看我們的眼神就是那種「喔媽媽來了喔」，也不多打招呼就叫小孩出來那種感覺，但是看到別的打扮亮麗的媽媽就會親切笑容聊天。

原PO心中以為自己對老師有誤會，直到有一天，大女兒回家跟自己表示，老師問大家「有沒有去過101觀景台」時，她便舉手說有，沒想到老師竟回應「妳應該沒去過吧？我是說去101上面看夜景喔！」，事後向園長求證，園長表示，老師坦承有說這樣的話，但因為「正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過」，所以才會以為孩子在說謊。這句回應讓原PO當場傻眼回問「園長跟老師你們是如何認定一個孩子家境好不好？」，園長也僅道歉回應，讓原PO相當無言。

原PO相當疑惑，如何認定一個人家境好不好竟是「看穿著」及「看感覺」，因此原PO接著連續一週開特斯拉跟賓士接小孩，並把小孩出席婚宴的那些名牌衣服拿出來讓他們穿了一整個禮拜，接著在最後一天辦了轉學。

許多網友紛紛對老師言行感到傻眼，表示「呵呵，老師視野太低了，很多有錢人不開賓士，小孩讀公幼的很多，低調的家境不錯的也很多，外送人員也是~」、「這種有特異差別眼光的老師才該檢討，就算真的家境清寒，也不應該對孩子的受教權有差別待遇，真的很不應該！」，就連藝人黃鐙輝老婆萁萁都留言表示：「瓜（誇）張了，我家肯定也被這老師看不起，我家都買100元衣服」。

但也有人持不同意見，表示「真心覺得妳無聊」、「哈哈哈媽媽很有趣，走個中庸不行嗎？不用隨便菜市場也不需要故意暴發戶」、「穿太好、用太好、危險！低調是上策」、「但妳小孩在最後一個禮拜沒感到困惑嗎⋯」、「如果我被誤會家境不好我也不會覺得怎樣！我很喜歡撿人家穿不下的二手衣。我覺得環保惜福，被誤會因為家窮也無所謂，我還是做自己覺得對的事！」。

幼稚園

延伸閱讀

台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因

游淑慧稱選戰進入「烏賊時間」 連她也遭離譜謠言波及

潔癖不給進屋、吊車錢僅出一半 客戶訂床墊列「9點奇葩規定」

十年沒見前同事突聯繫借錢 離譜行徑讓網傻眼：別人都欠他？

相關新聞

半年前訂好喜餅卻突被告知「無法如期出貨」 理由扯爆惹眾怒

新人在籌備婚禮時需要注意許多眉眉角角，近日就有一對預計11月訂婚的新人爆料，他們提前半年前就訂好某家知名糕點店的70盒喜餅，豈料距離婚期不到30天時，他們主動聯繫店家預約取貨時間，才被對方告知喜餅「無法如期出貨」，理由是外包裝需要更動，讓這對新人當場傻眼。

孩子穿390元菜市場衣服被老師酸 媽媽亮出「驚人行頭」霸氣反擊引網論戰

一名媽媽貼文表示，孩子學校的老師近日「踩到她底線」，因他們家經常讓小孩穿菜市場買的便宜衣物，平時也沒有替孩子特別打扮的習慣，老師卻因其衣著就質疑孩子說「去101看過夜景」是說謊，並質疑「家境不好的小孩可能沒有去過」，讓媽媽及許多網友都相當傻眼。

顧客傻眼用餐完畢結帳多收30元 店家「無公告」卻喊：得收費

許多店家會規定「禁帶外食」，避免造成業者收拾的麻煩，但日前有位顧客指出，他帶孩子去吃飯時，孩子吃到一半吵著口渴要買飲料，他去附近的超商買了飲料給孩子喝，沒想到在結帳時老闆娘告知「因為攜帶外食，所以多收30元」，讓他超傻眼表示「店家牆上沒有標示要多收30元」。

桃園水煎包店掛紅布條「超誠實5字」 網友笑：這招有省錢！

不少店家會在自家店門口外掛上一個紅布條，內容不外乎是新產品的訊息或是各種促銷。近日有網友補捉到一家水煎包店，最外面的招牌底下也掛了一個紅布條，不過上頭寫的大大「五個字」，讓人看了不禁莞爾一笑。

十年沒見前同事突聯繫借錢 離譜行徑讓網傻眼：別人都欠他？

有網友表示自己十年沒見的前同事突然與自己聯繫，沒想到一開口竟是要借錢，甚至還要網友「領薪水後說一下」讓人相當傻眼，這樣的行徑引來許多網友回應「領錢關他屁事？」、「好像都別人欠他？」。

七年級超級愛抱怨？鄉民2點心酸真相痛訴「我們是被社會剝削的世代」

近年來物價水準飛漲，薪水卻停滯不前，引來不少抱怨，七年級生做為當前社會青壯勞動主力，更是滿腹苦水吐個不停，有民眾就疑惑「為什麼七年級這麼愛抱怨」，從上大學哀學制，出社會到現在也仍念個不停，總覺得社會欠他們，到底有什麼問題，引發網友熱議，有人直言「七年級其實就是被社會剝削的一整個世代」，道盡悲酸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。