孩子穿390元菜市場衣服被老師酸 媽媽亮出「驚人行頭」霸氣反擊引網論戰

一名媽媽貼文表示，孩子學校的老師近日「踩到她底線」，因他們家經常讓小孩穿菜市場買的便宜衣物，平時也沒有替孩子特別打扮的習慣，老師卻因其衣著就質疑孩子說「去101看過夜景」是說謊，並質疑「家境不好的小孩可能沒有去過」，讓媽媽及許多網友都相當傻眼。

一名媽媽在臉書社群「靠北幼稚園」中發文表示，自己跟老公都是苦過來的，縱使現在在北市信義區跟松山區都有買房，但仍是租人，且住在新北附近，就近隨便讀一間私立幼稚園，自己所生的2姐弟都在這讀，小孩也讓他們穿390元的菜市場、夜市或網購衣物，而自己平常沒有要去哪我就不會特別打扮，去接小孩都夾鯊魚夾或綁個馬尾走路或騎機車就去了，也因此總覺得每次老師看我們的眼神就是那種「喔媽媽來了喔」，也不多打招呼就叫小孩出來那種感覺，但是看到別的打扮亮麗的媽媽就會親切笑容聊天。

原PO心中以為自己對老師有誤會，直到有一天，大女兒回家跟自己表示，老師問大家「有沒有去過101觀景台」時，她便舉手說有，沒想到老師竟回應「妳應該沒去過吧？我是說去101上面看夜景喔！」，事後向園長求證，園長表示，老師坦承有說這樣的話，但因為「正常都會認為家境不好的小孩可能沒有去過」，所以才會以為孩子在說謊。這句回應讓原PO當場傻眼回問「園長跟老師你們是如何認定一個孩子家境好不好？」，園長也僅道歉回應，讓原PO相當無言。

原PO相當疑惑，如何認定一個人家境好不好竟是「看穿著」及「看感覺」，因此原PO接著連續一週開特斯拉跟賓士接小孩，並把小孩出席婚宴的那些名牌衣服拿出來讓他們穿了一整個禮拜，接著在最後一天辦了轉學。

許多網友紛紛對老師言行感到傻眼，表示「呵呵，老師視野太低了，很多有錢人不開賓士，小孩讀公幼的很多，低調的家境不錯的也很多，外送人員也是~」、「這種有特異差別眼光的老師才該檢討，就算真的家境清寒，也不應該對孩子的受教權有差別待遇，真的很不應該！」，就連藝人黃鐙輝老婆萁萁都留言表示：「瓜（誇）張了，我家肯定也被這老師看不起，我家都買100元衣服」。

但也有人持不同意見，表示「真心覺得妳無聊」、「哈哈哈媽媽很有趣，走個中庸不行嗎？不用隨便菜市場也不需要故意暴發戶」、「穿太好、用太好、危險！低調是上策」、「但妳小孩在最後一個禮拜沒感到困惑嗎⋯」、「如果我被誤會家境不好我也不會覺得怎樣！我很喜歡撿人家穿不下的二手衣。我覺得環保惜福，被誤會因為家窮也無所謂，我還是做自己覺得對的事！」。