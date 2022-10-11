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顧客傻眼用餐完畢結帳多收30元 店家「無公告」卻喊：得收費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨餐廳無告示就多收30元「攜帶外食費」。示意圖／ingimage
一名網友抱怨餐廳無告示就多收30元「攜帶外食費」。示意圖／ingimage

許多店家會規定「禁帶外食」，避免造成業者收拾的麻煩，但日前有位顧客指出，他帶孩子去吃飯時，孩子吃到一半吵著口渴要買飲料，他去附近的超商買了飲料給孩子喝，沒想到在結帳時老闆娘告知「因為攜帶外食，所以多收30元」，讓他超傻眼表示「店家牆上沒有標示要多收30元」。

一名網友在「爆料公社發文抱怨，他們一家三口到某間餐飲店吃飯，由於孩子吃到一半吵著口渴，於是他跑去附近的超商買了一罐養樂多給孩子，卻沒想到在餐廳結帳時，原本760元的餐費變成了790元，無緣無故多出了30元，當下原PO再次檢視菜單，並疑惑「為什麼多了30元？」

這時老闆娘回覆「因為攜帶外食，所以多加30元」，對方強調「店內有公告禁帶外食」，但原PO氣不過表示「口頭說飲料也算外食？而且老闆娘又沒有寫攜帶外食要加收30元，真是令人不爽的店，雖然30元沒多少，但就是影響心情，以後不會光顧了」。

對此，多數網友也認同原PO，指出「通常店家會寫禁帶外食，都是針對奧客，但連小孩子的養樂多也要計較，這種一次性消費的店，下次就別去了」、「只是攜帶飲料而已，店家應該要通融一下，如果是攜帶食物就沒話說了」、「雖然飲料也算是外食，但如果上面有標明『攜帶外食要另外收費』，就沒有什麼問題，但都沒有標註又要收費，爭議就比較大了」。

外食 爆料公社

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