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七年級超級愛抱怨？鄉民2點心酸真相痛訴「我們是被社會剝削的世代」

聯合新聞網／ 綜合報導
七年級生示意圖。 圖／pixabay
七年級生示意圖。 圖／pixabay

近年來物價水準飛漲，薪水卻停滯不前，引來不少抱怨，七年級生做為當前社會青壯勞動主力，更是滿腹苦水吐個不停，有民眾就疑惑「為什麼七年級這麼愛抱怨」，從上大學哀學制，出社會到現在也仍念個不停，總覺得社會欠他們，到底有什麼問題，引發網友熱議，有人直言「七年級其實就是被社會剝削的一整個世代」，道盡悲酸。

近日有鄉民以「為什麼七年級會這麼愛抱怨為題」，質疑七年級生是「最愛抱怨的世代」，認為過去說這群人是草莓族也許太標籤化，但細數七年級生可以從大學學制抱怨到出社會，直至近40歲都不停歇，是其他世代不曾出現的情形，到底原因何在？

文章發出後引起眾人熱議，有人認為「因為改變不了現狀」、「從歷史看，七年級就是被殺雞取卵的第一批啊，連前車之鑑都沒有，直接死」、「麻雀衰小也沒有七年級衰小」、「很簡單的就時代在變，但七剛好就一直在承受」，也有人覺得「在職場七年級真的就是最會打混摸魚的一群，還很愛抱怨，感覺其他人都對不起他們一樣」、「因為PTT七年級最多」。

有網友則直接發文表示「七年級其實就是被社會剝削的一整個世代」，他認為七年級生剛好遇到整個世代的傾軋，首先遭遇了勞動力的剝削，過去長年低薪換來企業利益的利基，以科技業為例，晚入社會的八年級生起薪直追10年資深人員。

其次是資本、資產的剝削，七年級生因為累積不到足夠資本，導致「2008年以後的資產大膨脹時代的利益幾乎整個都被端走」，他指出，光是高門檻高槓桿的房地產，「差不多就奪走了七年級所有人人生生產的勞動價值」，而3456年級早持有的房地產之所以能不斷暴漲，靠的就是七八年級的烘托，只要三棟房子漲價，「可以抵上你一輩子的工作所得」。但面臨困境的七年級上有父母、下有妻兒，不得不站在中間頂住一切，頂不住也要想辦法頂，「因為頂不住，你的家就垮了」。

語重心長的言論引來不少贊同聲音，心酸留言「就當消業障」、「推這篇，七年級真的有夠慘的」、「所以七年級現在分成了死撐在中間的、低慾望單身躺平族兩大主類」、「除了被剝削，還從小被教育要閉嘴，真實發聲的其實都是少數」、「苦難就到我們這代就好了，至少希望之後的世代不要再經歷這些」、「許多既得利益者是不會思考這些的，只會覺得這本來就是他們就有的」、「不生就是少頂一邊，只要頂父母，這樣知道為何少子化了吧」。

不過也有人不認同，表示「這沒什麼，只是時間到了，自然就變成中間這個年齡層，不當中間誰當中間」、「哪個年代的人沒被剝削？同樣生在1980～1990，有人能提升自己的高度，有的人只能出一張嘴抱怨，時間拉長，差距就出來了。只會出一張嘴抱怨的人，把他放到經濟快速發展的年代，一樣只會出一張嘴抱怨」。

薪水 少子化 職場 房地產

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