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潔癖不給進屋、吊車錢僅出一半 客戶訂床墊列「9點奇葩規定」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己遇到「可愛客戶」，列出9點奇葩規定讓網全傻眼。 圖源：ingimage
一名網友抱怨自己遇到「可愛客戶」，列出9點奇葩規定讓網全傻眼。 圖源：ingimage

有網友爆料，表示客戶訂床墊時竟「提一堆奇葩要求」，甚至還因潔癖導致不能入內，試圖用吊車解決問題，吊車錢還「只出一半」，讓他相當傻眼，引來許多網友留言回應，有人表示「乾脆送到樓下叫他自己搬」。

一名網友在「爆料公社發文表示，自己在接訂單時，意外遇到客戶訂製床墊規定一堆，總共列出9條嚴格規定，讓原PO直酸「請問可愛的人可以可愛到什麼程度？」、「我的答案是：沒有極限」。

原PO列出了9點客戶訂出的規定：

一、指定要6尺的硬床要指定高筒彈簧。

二、指定8分布色，不要兩面布，一面要做蓆子。

三、連結式只有19公分厚，只有6環硬式獨立筒符合指定需求，但可愛的人不要獨立筒。

四、不能太貴，不能超過他的預算。

五、不能做可折，因為可折床墊是兩張單人合併，這樣夫妻會失和。

六、不能用搬的只能用吊車吊到二樓。

七、吊車一次至少要3000元，要原PO出一半。

八、用吊車上二樓陽台，還不能踩到他們家的採光罩，因為之前被踩破過。

九、因為客人太太有潔癖，不允許外人進去他們家。

然而以上9點，原PO曾不小心「觸犯」，因為在親自去住宅確認尺寸時，穿他們家的拖鞋踩進去，導致他太太還要大掃除，原PO還特地針對這點在文章內道歉。

該名客戶的要求實在過多且過於繁雜，讓原PO表示「實在是太太太太太xN可愛了」、「懇請各界能人接手此案件！」，許多網友對此留言表示「拒賣，希望全台都拒賣這個奧客」、「只能請小叮噹了！縮小～放大」、「吊車應該是算小時的吧？還要你出一半，什麼客人都有阿，要求無上限阿」、「錢難賺啊」。

爆料公社 奧客

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