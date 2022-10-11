潔癖不給進屋、吊車錢僅出一半 客戶訂床墊列「9點奇葩規定」

有網友爆料，表示客戶訂床墊時竟「提一堆奇葩要求」，甚至還因潔癖導致不能入內，試圖用吊車解決問題，吊車錢還「只出一半」，讓他相當傻眼，引來許多網友留言回應，有人表示「乾脆送到樓下叫他自己搬」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，自己在接訂單時，意外遇到客戶訂製床墊規定一堆，總共列出9條嚴格規定，讓原PO直酸「請問可愛的人可以可愛到什麼程度？」、「我的答案是：沒有極限」。

原PO列出了9點客戶訂出的規定：

二、指定8分布色，不要兩面布，一面要做蓆子。

三、連結式只有19公分厚，只有6環硬式獨立筒符合指定需求，但可愛的人不要獨立筒。

四、不能太貴，不能超過他的預算。

五、不能做可折，因為可折床墊是兩張單人合併，這樣夫妻會失和。

六、不能用搬的只能用吊車吊到二樓。

七、吊車一次至少要3000元，要原PO出一半。

八、用吊車上二樓陽台，還不能踩到他們家的採光罩，因為之前被踩破過。

九、因為客人太太有潔癖，不允許外人進去他們家。