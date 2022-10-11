台灣訓練不出橘色惡魔？網點名「這高中樂旗隊」：奪世界音樂大賽季軍

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，成為首支獲邀在國慶大會表演的外國團體，高水準的演奏好評不斷，獲PTT網友點評為當日最佳表演，但也有人好奇「為什麼我們不能自己產一隊惡魔出來？」貼文引發熱議，有網友表示「建中樂旗聯隊」才剛奪下世界大賽季軍，證明台灣也是有高手的。

今年國慶大會表演活動，來自日本有著「橘色惡魔」稱號的京都橘高校吹奏部，精湛的表演成為活動中最吸睛的焦點，有網友在PTT發文表示，「國慶日還要特別請他國團體來台表演，為什麼我們不能自己產一隊惡魔出來？，問大家「為什麼台灣訓練不出橘色惡魔？」

貼文引發熱議，網友感嘆回應，「台灣只有補習惡魔」、「台灣下課大多數都跑補習班了好嗎」、「家長會抗議」、「台灣家長觀念，玩社團=不認真課業」、「家長：不好好讀書，這些出社會會用到嗎？」、「台灣有社團時間嗎？」、「人家一天訓練六小時，台灣是念書六小時」、「我們有人在投資認真專業面對這塊嗎？」。

雖然多數人認為台灣家長只重升學，也有人分享其實台灣也有厲害的高中隊伍，像是「建國中學樂旗聯隊」，在今年8月時才以92.23的高分，拿下素有「音樂界奧運」之稱的世界音樂大賽戶外行進管樂項目中的季軍，與亞軍僅差0.63分。

「建國中學樂旗聯隊」是由建國中學樂旗隊與未入學學弟、已畢業學長、北一女中等友校所組成，賽前教練團規劃了2週從上午8時到晚間8時的魔鬼訓練，74人的團隊每天頂著攝氏37、38度的高溫訓練，一周內須熟背70種隊形，多位學生還因銅管導熱效應燙傷嘴唇，中暑者更不勝枚舉。歷經艱辛的訓練，8月時前進荷蘭參加4年1次的WMC世界音樂大賽，不負眾望奪下甲組季軍，這已是成軍40年的建國中學樂旗隊，第13次獲得前3名的佳績。

由建國中學樂旗隊與未入學學弟、已畢業學長、北一女中等友校組成的「建中樂旗聯隊」拿下世界音樂大賽（WMC）戶外行進管樂項目甲組季軍。中央社／建國中學樂旗隊提供