獎金沒了！她見全聯萬聖節海報有女兒照片 才知「去年得了冠軍」

一年一度的萬聖節又將到來，許多業者會配合推出應景活動，知名賣場全聯也推出創意造型賽，還提供總獎金5萬元禮券做為獎勵。一位住在台中大甲的媽媽看到今年全聯萬聖節活動的 DM上有女兒去年的參賽照片，才發現女兒拿了冠軍，但已過領獎期限，1萬元獎金飛了。

根據《ETtoday新聞雲》報導，住在台中的莊姓女子去年幫女兒報名參加全聯舉辦的《2021萬聖果果節》創意造賽，為爭取佳績，特別把3歲女兒扮成靈堂中做為服侍往生者的「童女」造型，中國風的童服、髮髻頭飾、臉妝一應俱全，拍照時，還要女兒裝作生氣表情扮鬼樣。

據報導，莊女參賽後就忘了追蹤賽事進度，直到日前看到全聯的活動宣傳海報，代言的金獎得主竟然是女兒，想起去年的活動結果是以電子郵件通知，趕緊回家收信，才看到一年前的得獎通知信，去電客服詢問，被告知已過領獎期限，冠軍1萬元獎金就這樣飛了。

獎金沒了雖感可惜，但莊女認為得獎就是肯定，決定好好珍藏今年的全聯競賽海報，而且要再度參賽爭冠。

對於莊女萬元獎金得而復失的悲劇故事，全聯表示，去年有透過電子郵件及電話通知，一直聯繫不到得主，會補送一份小禮物，也歡迎小女孩今年繼續參賽。