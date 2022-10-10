全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

用電習慣不變，電費卻突然暴增，鐵定會讓人相當崩潰。有民眾公開自家7月中至9月中旬帳單，一看竟要2萬多元，讓他相當不解為何用電習慣不變且還是全變頻家電，帳單上的數字卻如此嚇人。貼文曝光後掀起網友熱議，不少苦主跳出來表示「我家也是爆增」、「會不會被偷接電」、「很明顯有問題」。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」貼出APP截圖，發文表示自己今年9月應繳的電費金額為21,136元，計費期間從7月14日到9月14日，用電量為3893度，上期用量3245度，去年同期則是1354度。

這個帳單讓原PO不解，因為他是一般的二層樓透天住宅，非營業用電，且全換上變頻家電。原PO有通報台電並請人來檢查，台電人員都說沒問題「叫我們自己要檢查家電」，請水電來檢查也說家裡沒漏電，但有不明安培增加。原PO補充，帳單上的數字僅是一樓用電而已，二樓的電費才一千多元，不禁抱怨道「（台電）一直踢球互推責任，最後怪我們自己有問題」。

民眾秀出手機APP截圖，表示自己今年9月應繳的電費金額為21,136元，帳單上的數字僅是住家一樓用電而已。 圖／翻攝自臉書社團「 爆怨公社 」

貼文曝光後，引發眾多苦主共鳴，「這次帳單真的有感」、「我們也是暴增，台電來了也說正常」、「像我一個人住，一台冰箱、一台冷氣、一台洗衣機、一台電視、一台電風扇，一個月居然4332元1303度，之前都在831度2064元，真的很扯」、「我家9月收到電費單，也嚇了好大一跳，我覺得台電在徵年終福利，但我沒證據」。

有網友表示，「台電只負責到電表，電表後是用戶負責，如果台電電表沒問題，那就是住戶自己要花錢請人來看，因為電表後是你的私人財產」。有過來人建議原PO「先試試把家裡的電箱全關掉，等個十分鐘後去看電表有沒有在動，沒動就是查家裡的電器跟去年同期有無增加電器產品，有動就是被偷接電了」、「水電說有不明安培增加？那就是漏電啦！可能在某個不起眼的開關」。

有人分享自身經驗，「有可能抄錯了，說不一定下期不用錢，因為已經預繳了」、「我是斷路器一個一個檢查，看電表的轉速，抓到是桌電造成用電量增加，原來是一顆壞掉的硬碟造成，拔掉轉速就恢復正常了」、「有問題建議先看電表度數，與電費單抄表日的度數比較一下，我以前是每天抄表，發現兩次台電外包抄表員抄錯度數」。