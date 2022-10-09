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搭訕新招？客買紅茶「三杯60硬給70」 一句話讓店員傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
客人明知三杯紅茶60元，卻故意拿70元給原PO。 示意圖／聯合報系資料照片
客人明知三杯紅茶60元，卻故意拿70元給原PO。 示意圖／聯合報系資料照片

服務業每天都要面對各式各樣的客人，一名男網友在臉書上發文，分享一名客人明知價格是60元，結帳時卻故意拿70元，最後再說出一句「小錢沒找也沒關係啦」，令原PO感到非常無言。

一名在手搖飲店工作的男網友在臉書上發文，他透露有一名客人詢問紅茶一杯多少錢，得知一杯20元後，便點餐要了三杯。原PO馬上開始裝紅茶，正當準備封杯時，對方又詢問三杯是多少錢，他回應「三杯60元」。接著，對方著急要把手中的銅板塞給原PO，但因為當下忙著封杯，沒有看清楚就順手接下。

沒想到，當裝袋後對方卻質疑「三杯不是60嗎？可是我給你70，你不用找錢哦？」原PO這時低頭一看，還真的是70元，總共有一個50元加上兩個10元。事情還沒結束，對方突然說出一句「10元是小錢，沒找我也沒關係啦」，令原PO感到非常傻眼。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「10元服務費」、「就已經知道是60元了，為何還要拿70元給你，再來叫你找他10元，後來又講沒找也沒關係，是在找麻煩是不是？」、「不少客人都很奇葩」、「給兩個50元要你找就算了，給70元要你還10元是啥情節？」、「三杯60，他給70是腦袋進水喔」、「他可能在洗錢」、「數學不會就是不會，你不要逼他了」、「這人是神經病吧？真的是白眼翻到後腦勺」、「還好不是我遇到，不然我會問他『你腦袋剛被門夾過？』」、「我覺得他會不會是想買袋子…所以給你70」、「如果旁邊有樂捐的箱子，就幫他把10元丟進去，然後說…感謝您小小的愛心」。

另外，也有網友開玩笑表示，「女的搭訕你嗎？」、「什麼操作⋯搭訕嗎？」、「其實只是想跟你多互動」、「竟然知道60了，為什麼要拿70給你？故意要找你聊天是嗎？想把你吧！」、「其實是想跟你聊天」、「只是想跟你搭訕」、「是沒話想找話講嗎？」、「可能想摸摸你的手」。

爆怨公社 手搖飲料

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