快訊

高雄又傳虐童！疑遭灌70度高溫奶 1歲女童燙成香腸嘴

海象差！業者仍帶5人花蓮海邊玩SUP 浪大回不了岸邊...幸運全獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡鄰居樓梯間堆滿雜物！她「1999打2年全沒用」 過來人給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物。圖／擷自《爆怨公社》
一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物。圖／擷自《爆怨公社》

公寓大樓的樓梯間是住戶的公用空間，不過常見有居民會用來堆放個人物品，北市一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物，向1999投訴了兩年、聯繫多個單位都沒人處理，怒批「真的火災了，死了人，才會處理嗎？」

一位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，貼出五張照片，可以看到樓梯間塞滿了紙箱、多台小孩的玩具車等各式各樣雜物，幾乎沒有可以向上行走的空間，原PO提到已有打過1999，反應了兩年都沒用，消防局、環保局都說不是他們的事，工務局則說業務繁忙未到，「因為沒有管委會，故結案」，她不滿表示「沒看過政府官員來查過，立委還是官員里長有在重視這個嗎？」也害怕「如果發生火災，真的不知道怎麼辦」。

一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物。圖／擷自《爆怨公社》
一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物。圖／擷自《爆怨公社》

網友看到後紛紛留言「這太誇張了」、「遇到這種鄰居，真的倒八輩子楣」、「沒有燒起來之前可能不會有人理你的」、「大家有樣學樣！不止上面還有下層，這真的發生事情也難跑」、「我們社區是直接寄存證信函」、「年底要選舉了，把握這一個時間點了」，也有人建議原PO直接投書市長信箱，並附上有日期的照片，「最重要的是，在文內註明，如果不處理，會連市府的辦事效率一起投訴媒體。包你一個月內結束」。

事實上，根據《公寓大廈管理條例》第16條第2項之規定，住戶不得於樓梯間、共同走廊等處堆置雜物，違者可依第49條處新台幣4萬元以上20萬元以下罰緩，並得令其限期改善或履行義務，不改善者可連續開罰。

公寓

延伸閱讀

鄰居樓梯間設鞋櫃牆阻出入 他控相關單位踢2年皮球：出人命才重視？

牆破大洞？他驗屋驚見樓梯間「高清無碼」 內行反讚：良心專業

惡鄰居樓梯鞋櫃黏死！擋電信箱整棟受影響 內行教「1招」反制

送餐見「鬼屋級老公寓」外送員嚇到腿軟 網友熱議：這是「還願」場景吧？

相關新聞

惡鄰居樓梯間堆滿雜物！她「1999打2年全沒用」 過來人給建議

公寓大樓的樓梯間是住戶的公用空間，不過常見有居民會用來堆放個人物品，北市一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物，向1999投訴了兩年、聯繫多個單位都沒人處理，怒批「真的火災了，死了人，才會處理嗎？」

機車族超怕「脛骨擊碎器」 他曬瘀青照引共鳴：痛到秒噴髒話

台灣的機車密度相當高，不少人都仰賴機車代步，甚至還有「機車王國」的稱號。一名網友在臉書上發文，曬出被飛旋踏板重擊的瘀青照，而貼文曝光後也掀起討論，很多人都超有感。

客人點飲料喊「我要載配」 店員不解怒吼：不要用火星文點餐

為了提高講話效率，不少人會簡稱單字，如台北車站稱為北車、限時動態稱為限動等等，不過有時太另類的自創詞，反而會讓旁人一頭霧水。有飲料店店員抱怨，客人點餐時說「我要載配」、「我要賴具」，仔細詢問才知道是指「載具跟line pay」，讓他相當無奈，直呼「拜託不要用火星文點餐」。

牛排外送單備註「請註明口味」 她見藍色塗鴉氣炸：猜猜樂？

假設一次購買多份外帶餐點，不少人都會請店家幫忙註記，如此以來才能容易分辨。日前一名女網友在臉書上發文，表示有請店家在盒子上註明牛排口味，結果最後卻像是亂畫一通，而貼文曝光後也掀起熱議。

發票中200元開心PO臉書 沒做「1動作」崩潰領嘸錢

每兩個月一次的統一發票開獎是不少人期待的小確幸，大家都希望每一次消費所拿到的發票都能受到財神爺的眷顧，不過即使真的中了獎也千萬不要上傳臉書或IG。有一名網友將中了200元的發票PO到臉書，又沒有將QR Code遮蔽，結果遭到其他人盜領，讓他非常懊惱，鄉民們紛紛建議他趕緊報警逮人。

陳時中上任後想先做這2事 PTT網友神翻譯：根本講空話

2022九合一大選即將進入倒數，民進黨台北市長參選人陳時中近日就透露，未來若當選台北市長，將為台北市做「這2件事」，首先就是開主管會議，建立組織架構，再來則是寫信給公務人員，表達對大家的期許。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。