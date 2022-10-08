惡鄰居樓梯間堆滿雜物！她「1999打2年全沒用」 過來人給建議

公寓大樓的樓梯間是住戶的公用空間，不過常見有居民會用來堆放個人物品，北市一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物，向1999投訴了兩年、聯繫多個單位都沒人處理，怒批「真的火災了，死了人，才會處理嗎？」

一位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，貼出五張照片，可以看到樓梯間塞滿了紙箱、多台小孩的玩具車等各式各樣雜物，幾乎沒有可以向上行走的空間，原PO提到已有打過1999，反應了兩年都沒用，消防局、環保局都說不是他們的事，工務局則說業務繁忙未到，「因為沒有管委會，故結案」，她不滿表示「沒看過政府官員來查過，立委還是官員里長有在重視這個嗎？」也害怕「如果發生火災，真的不知道怎麼辦」。

一名網友抱怨自家大樓樓梯間被鄰居放滿雜物。圖／擷自《爆怨公社》

網友看到後紛紛留言「這太誇張了」、「遇到這種鄰居，真的倒八輩子楣」、「沒有燒起來之前可能不會有人理你的」、「大家有樣學樣！不止上面還有下層，這真的發生事情也難跑」、「我們社區是直接寄存證信函」、「年底要選舉了，把握這一個時間點了」，也有人建議原PO直接投書市長信箱，並附上有日期的照片，「最重要的是，在文內註明，如果不處理，會連市府的辦事效率一起投訴媒體。包你一個月內結束」。

事實上，根據《公寓大廈管理條例》第16條第2項之規定，住戶不得於樓梯間、共同走廊等處堆置雜物，違者可依第49條處新台幣4萬元以上20萬元以下罰緩，並得令其限期改善或履行義務，不改善者可連續開罰。