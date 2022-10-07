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機車族超怕「脛骨擊碎器」 他曬瘀青照引共鳴：痛到秒噴髒話

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的小腿撞到瘀青。圖擷自爆廢公社公開版
原PO的小腿撞到瘀青。圖擷自爆廢公社公開版

台灣的機車密度相當高，不少人都仰賴機車代步，甚至還有「機車王國」的稱號。一名網友在臉書上發文，曬出被飛旋踏板重擊的瘀青照，而貼文曝光後也掀起討論，很多人都超有感。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，一張是黑色機車側邊的飛旋踏板，另一張則是一名男子拉起褲管，小腿後方有個深深的瘀青，可以猜測撞擊力道應該不小。對此，原PO在貼文中寫道，「這種感覺你們懂…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「髒話馬上噴出來」、「撞到根本叫不出來的痛」、「女朋友最後能不能成為妻子，就用摩托車載她就知道了」、「真的很痛，不懂為什麼設計這個」、「小小一個殺傷力非常大，而且還會痛個好幾天」、「撞到腳踝才痛⋯彷彿看見天上的阿嬤」、「我覺得那個真的是殺手」、「脛骨擊碎器」、「超級無敵霹靂痛，當下心裡不知道罵到哪了」、「痛爆了，傷口痛超久還留疤」、「痛到看到人生跑馬燈」、「十大暗器之一」、「撞過一次痛到快往生，從此非常注意這暗器有沒有收好」。

另外，也有網友直言很討厭不收飛旋踏板的人，「最討厭這種不收腳踏板的人」、「最恨這種用完不收的人了，那種感覺超差的」、「被別人的敲到，真的會想把他的車推倒」、「每次看到沒收的飛旋踏板都很想踩斷」、「路上時不時會遇到沒把飛旋踏板收回去的人」、「真的痛爆，不懂為何會有人停車不把那用回去」、「超級討厭後座的人沒收進去」、「這超痛，我都很納悶為何使用完畢都不收起來」。

爆廢公社

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