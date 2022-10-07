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牛排外送單備註「請註明口味」 她見藍色塗鴉氣炸：猜猜樂？

聯合新聞網／ 綜合報導
盒子上面都有藍色奇異筆的塗鴉。圖擷自爆怨公社
盒子上面都有藍色奇異筆的塗鴉。圖擷自爆怨公社

假設一次購買多份外帶餐點，不少人都會請店家幫忙註記，如此以來才能容易分辨。日前一名女網友在臉書上發文，表示有請店家在盒子上註明牛排口味，結果最後卻像是亂畫一通，而貼文曝光後也掀起熱議。

日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見，盒子上面都有藍色奇異筆的塗鴉，每個圖案、大小、位置都不一樣，乍看之下還以為是小孩亂畫，實在看不出意義。對此，原PO在貼文中寫道，「我被歧視嗎？三份餐都不同牛也不同醬，訂單備註寫『請在盒子上註明口味』，我就想問是很難嗎？為什麼要畫成這樣？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有沒有可能是字不會寫，寫錯劃掉，後面乾脆放棄了」、「這看了心情真的會不好」、「可能他們自己也搞混了，乾脆全部塗掉」、「可能裝之前就先寫盒子，結果裝錯全塗掉」、「可能是被退餐…的餐盒」、「可能想給妳開驚喜包的喜悅」、「應該是本來想寫些什麼，後來想想還是算了」、「可以想像老闆當時想不起來懊惱又著急的樣子」、「這很像文具店讓人測試筆的感覺」、「吃個牛排還要被迫玩猜猜樂，太心累了吧」、「畫成這樣的餐盒還交到客人手上…還沒吃感覺就差了」、「好想知道是什麼暗號」。

另外，也有網友嘗試幫忙解惑，「左下是菲力+黑胡椒，右上是菲力+茄汁」、「這老闆其實畫的是很清楚明白又淺顯易懂的，菜單上面有兩份菲力，可以推測左方兩盒有一樣圖案的肯定是菲力，那右方就不難理解是一般組合肉了」、「左邊兩盒是菲力，右邊是牛排，不是已經備註好了嗎？」、「請自行尋找規律，左邊兩個應該菲力，然後右邊是牛排」、「左上是菲力加茄汁、左下是菲力加黑胡椒、右上是牛排，判斷左邊兩個圖形相似，左下較像黑胡椒」。

爆怨公社

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