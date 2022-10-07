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陳時中上任後想先做這2事 PTT網友神翻譯：根本講空話

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長參選人陳時中表示上任後想先做「這2件事」。 記者胡經周／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中表示上任後想先做「這2件事」。 記者胡經周／攝影

2022九合一大選即將進入倒數，民進黨台北市長參選人陳時中近日就透露，未來若當選台北市長，將為台北市做「這2件事」，首先就是開主管會議，建立組織架構，再來則是寫信給公務人員，表達對大家的期許。

民進黨官方Youtube頻道6日上傳「一碗麵的時間」最新一集，邀請到陳時中作為來賓，一邊煮麵一邊聊天。

台北市政部分，陳時中在影片中談到，台北市府人力相當充沛，因此希望能夠有機會將這8萬人的士氣帶起，並用他們的專業能力努力為市民服務，把組織文化建立，引領台北市往前。

陳時中也談到自己的從政初心，他表示希望可以「做一個對社會有用的人」，自己對孩子也常這樣講，要時常問自己「你對社會有沒有用」；另一個則是「把事做好」，簡單事情簡單化，若有決心把它做好，秉持「把事做好、台北更好、台灣共好」的精神做事。

主持人最後問及陳時中，上任之後第一件想要為台北市做的事情是什麼，陳時中則回答「開主管會議，把組織架構建立起來」，而第二件事，則是「寫給公務人員的一封信」以表達對大家的期許，並強調大家「心若在每件事都做得到」。

而PTT網友則對此大酸「笑死，有夠可憐又草包的兩件事」、「翻譯：一、酬庸 二、講幹話」、「一是喬出位置準備酬庸嗎」、「上任第一件事，先寫封信嘴砲大家哈哈哈」、「空話很會說，精神喊話」、「組織重整 = 排除異己」。

而影片下方則有許多支持者表示「做個對社會有用的人這句話真的打動人，對自己所處的社會沒有心的人不會期望它更好，期望阿中當選給台北更好的未來」、「認真做事、穩健求進步，繼續用你防疫的精神來服務台北市民」、「用溝通合作取代爭吵衝突，這是正港的阿中模式」。

陳時中 2022大選 選民論戰

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