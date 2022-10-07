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搭訕新招？火鍋吃一半離座裝飲料 下秒驚見「有人在扒我飯」

聯合新聞網／ 綜合報導
有陌生人吃了原PO的飯。圖擷自爆怨公社
有陌生人吃了原PO的飯。圖擷自爆怨公社

隨著天氣漸漸轉涼，不少人都很喜歡吃火鍋，其中有些店家還會附設自助的飲料區和醬料，顧客可以自行取用。然而，一名網友在臉書上發文，表示自己吃到一半離開座位去裝飲料，結果回來時卻發現有陌生人在吃他那鍋，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露自己火鍋吃到一半時，起身離開座位去裝飲料，結果回座位時竟然看見有陌生人在吃他的飯。原PO傻眼質問「你哪位？」沒想到這時對方才回過神，發現原來自己坐錯桌了，於是趕緊從座位上離開，回到正確的隔壁座位。

貼文底下吸引千人按讚，不少網友紛紛表示，「趕快去隔壁桌，把他的飯扒回來」、「結果同一招吃一圈就吃飽了」、「肯定要以牙還牙去涮他的肉」、「誇張！眼睛是有沒有這麼差…還會上錯桌吃錯飯」、「太離譜了，這餐要他出啦」、「這種誇張中的誇張竟然讓你遇到，記得去買張樂透」、「跟看電影時不小心喝到隔壁飲料一樣的概念」、「這樣好噁心，整鍋不要了」、「陌生人坐下吃過，哪敢繼續吃啊」、「自己位置弄不清楚，拜託真的別離開座位了」、「肯定餓壞了無誤」。

也有網友開玩笑表示，「新的搭訕手法？」、「應該對你有意思，不然怎麼可能會吃錯」、「最美麗的邂逅」、「如果是美女，可以直接約她一起吃飯」、「難道這就是愛情…」、「他就想跟你認識認識而已」。

火鍋 爆怨公社

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