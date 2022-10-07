友人送3400元蛋糕「指定內餡卻做錯」 網眼尖見1危險物嚇慘

有些人為了幫好朋友慶生，不僅會精心準備禮物，甚至還會訂客製化蛋糕當驚喜。一名女網友在臉書上發文，透露朋友送了一個3400元的網美蛋糕，不過整體吃起來卻不理想，甚至蛋糕裡面還出現竹籤，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，她透露日前朋友送了某間知名網美蛋糕店訂的客製化蛋糕，小小一個就要價3400元，但指定的草莓內餡卻做成藍莓的。然而，原PO向店家反應後，對方卻回應「是不是要補一個一般的奶油蛋糕給妳？」原PO簡直氣壞了，而且蛋糕的口感和味道都超普通，吃起來就像沒什麼味道的海綿蛋糕，配上很甜又不綿密的鮮奶油，「比傳統麵包店的幾百塊奶油蛋糕味道還差，很失望！直接拒絕了補償的蛋糕」。

對此，原PO懷疑店家是不是用很普通的低廉食材，其實只有名氣大而已，實際品質根本不如傳統烘焙店，「網美店IG有2.6萬粉絲，想說會是好吃的，當天知道這個口感跟價格後差點沒暈倒」。事情還沒結束，從照片中可以看見，蛋糕體本身是巧克力口味，中間還夾著藍莓醬，最外層則是厚厚的鮮奶油。仔細一看，蛋糕的中間居然有一根長長的竹籤，原PO解釋這是為了支撐蛋糕，但危險性也引發網友熱議。

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為竹籤非常危險，「有竹籤也太危險，有些人會惡搞壽星」、「一般蛋糕店根本不敢用竹籤，之前國外有人慶生，壽星吹完蠟燭後，頭部被友人往蛋糕方向砸，然後壽星定格沒有反應，朋友以為在開玩笑，但時間有點久，當覺得異常拉起她的頭時發現，她的頭部被竹籤貫穿，當場死亡了」、「店家一定要先告知裡面有竹籤，有的吹蠟燭惡整很危險」、「看到這個竹籤，我只想到還好沒有人的臉被往下壓，已經好多人因為臉被往下壓，被竹籤刺瞎或死了」、「插竹籤有點危險，如果吹蠟燭臉被壓進蛋糕就被插到了」、「放竹籤太可怕了吧！萬一有的派對玩砸臉，後果不堪設想」、「裡面有竹籤真的很母湯，不知道外盒有沒有貼警語，還是取蛋糕時有沒有特別說明，不然真的很危險」、「竹籤這種事情可大可小，認真覺得吃的東西裡面不應該藏不能吃的東西，更何況是有危險性的」。

另外，也有網友針對客製化蛋糕表示，「這種蛋糕普遍都很難吃，買過一次這種客製化後就不敢再買，不管多美都一樣沒救」、「我真的一直以為網美蛋糕都是拍照完就丟了，原來真的可以吃」、「網美店就是拍照美美的，那種口味就不能太期待」、「做錯也是要補正確的口味給客人啊，怎麼會補償的聽起來是更低價的蛋糕」、「現在網紅蛋糕其實都不太能信了啦…噱頭而已」、「網紅店在乎的是網美拍出的效果而非口味」、「客製化草莓被做成藍莓，心情會很差耶…扯爆」、「看不出有3400元的價值」、「一般網美店、網美蛋糕、網美牛肉麵，加上網美兩個字都難吃的比較多」。