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很內疚！外國正妹來台遇「這1事」急向台灣人道歉 網嚇傻：不需要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自烏克蘭的正妹表示，最近身體出現問題，之後接二連三的跑醫院，讓她感到非常內疚，認為佔用了台灣的醫療資源。圖／美聯社
一名來自烏克蘭的正妹表示，最近身體出現問題，之後接二連三的跑醫院，讓她感到非常內疚，認為佔用了台灣的醫療資源。圖／美聯社

烏克蘭正妹譚雅（Tanya）和台灣男友到台灣生活，但最近身體不斷出現問題，甚至檢查出有腎結石的狀況，之後接二連三的跑醫院，讓她感到非常內疚，認為佔用了台灣的醫療資源。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳最新影片，來自烏克蘭的譚雅透露，一開始感覺下背痛，本來以為不理它就會好，直到痛到哭出來，才去大醫院檢查。由於當時她沒有健保，不知道要花多少錢，檢查結果出來後，醫生說有一些腎結石，因為她平常很少喝水，都是喝茶居多，最後她花了新台幣2000元。

沒想到去完醫院幾天後，她胃炎的毛病又犯了，這次她選擇去住家附近的中醫診所就醫，診療費只要100元，5天份的藥卻花了500元，「雖然這費用不算太貴，但我覺得我已經很浪費你們的醫療資源了」。

後來她又因牙齦流血去看牙醫，診斷出是牙齦感染的問題，醫師處理完開藥給她。譚雅坦言，她不敢相信自己要花那麼多錢處理健康問題，「真的不好意思，我真的不想浪費你們的醫療資源」，她也笑說，聽說台灣人會去寺廟祈求好運，而這就是之後她要去做的事。

影片曝光後，網友紛紛留言「要好好保重身體，不需要道歉，醫療資源提供在需要的人身上不是浪費」、「不用抱歉，資源是用在有需要的人」、「妳的行為如果是浪費醫療資源...那還有誰敢看醫生，不用擔心啦」、「譚雅來自一個醫療資源缺乏，現在又深陷戰亂的國家，所以她對任何國家的醫療資源都很珍惜，因為知道它們得來不易」。

檢查結果出來後，發現譚雅有一些腎結石，因為她平常很少喝水，都是喝茶居多。圖／翻攝自《不要鬧工作室》YouTube
檢查結果出來後，發現譚雅有一些腎結石，因為她平常很少喝水，都是喝茶居多。圖／翻攝自《不要鬧工作室》YouTube

烏克蘭 正妹 腎結石 台灣人 健保 YouTube

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