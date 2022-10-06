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前男友霸佔吹風機她氣飆髒話 網驚「到底多好用」內行曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
吹風機示意圖。 圖／pixabay
吹風機示意圖。 圖／pixabay

情侶愛在濃時常會共用私物，待熱情轉冷分手清點物品時就容易產生糾紛。近日有對交往2年的情侶分手，女方搬離時漏拿床單和吹風機，事後索討對方竟回「吹風機我不用吹嗎」，讓她氣炸飆罵，網友一方面驚訝男方貪心之餘，也好奇女方心心念念的吹風機「到底多好吹」？

女網友昨（5）日凌晨在Dcard爆氣發文，稱她今年5月和前男友交往2年因三觀不合分手，當時她想說好聚好散，只默默收東西走人，漏拿床單也想說「等他自己買新的有換洗的再還」，但也一直沒有動作，直到昨天被弟弟提醒有支「很讚的panasonic吹風機」也沒拿到，才聯繫對方想拿回吹風機、床單，和一些考研究所需要的書。

沒想到對方訊息不回，電話也用「在忙」推托，請共同朋友去問，也被回「都分手了還在那邊吵，吹風機他不用吹嗎」，讓她氣嗆：「我是不介意你要跟你新歡滾我最愛的床單，但他✕吹風機可以還我嗎」，強調這支吹風機「很貴很好吹耶」。

男方的奇葩言論讓網友嘖嘖稱奇，紛紛表非「你怎麼會跟連吹風機都買不起的窮鬼在一起啦」、「笑死欸」、「根本就侵佔」、「去警察局告他侵占，警察就會去找他了」、「是怎樣？東西用久了就變他的？」、「你就回：『我幹嘛管一個連吹風機都買不起的窮人要不要吹頭髮』」、「去私訊他現任女友，說他還留著妳的床單和妳的吹風機，念念不忘」、「我前男友也不還吹風機，也說過相同的話，我一直以為自己遇到奇葩，看來奇葩到處都有」。

不少人也好奇這支引起爭端的吹風機，留言敲碗求型號，內行則直接表示這支吹風機原價近萬元，「打折完大概7000多，我記得沒錯的話」、「這隻蠻貴的，7、8000跑不掉」。也有網友分享這支吹風機的優點，「吹完頭髮會比較順，然後比較不容易打結」、「風量超大，長頭髮超需要」、「超讚，長髮用過就回不去了」、「這支真的好吹又不打結，擦完保養品還會順便吹臉」。

吹風機 Panasonic

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