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他衝動訂雙十赴日機票⋯驚覺「日本11號才免簽」 網笑：躲廁所有用嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友一時衝動買下10/10赴日機票，沒注意到日本免簽開放的時間為11日，慌張得上網求救。圖為成田機場。美聯社
有網友一時衝動買下10/10赴日機票，沒注意到日本免簽開放的時間為11日，慌張得上網求救。圖為成田機場。美聯社

日本近日終於敞開國門，宣布自10月11日起開放國際旅客自由行，許多台灣人相當興奮，開始預訂機票準備展開日本之旅，沒想到近日卻有網友發文，表示自己買了10月10日去大阪的機票，完全沒注意到免簽的日期為11日，讓他無奈PO文詢問「有沒有什麼辦法？」。

一名網友在PTT日本旅遊版發文，表示自己剛才腦衝刷了10/10去大阪的機票，沒注意免簽的日子是11號，但是刷的是廉航「不能換票」，因此想詢問大家有沒有什麼辦法。

而原PO自己也列出2個方法，第一個則是「明天衝去辦簽證」，但看很多人很久才下，可能會來不及；第二個想法則是因為班機18:00左右到日本，因此若等到午夜00:00的10/11入境，不知道可不可行。

許多網友對此回覆，表示「可以轉笨版」、「不好意思...我笑了XD」、「是不是發現超便宜就訂了XD」、「上演航站情緣真人版」、「沒有簽證地勤不會放啊……」。

也有許多網友熱心提供方法，表示「躲在廁所就好了」、「再買一張10/11大阪到免簽國的便宜機票，在大阪機場等轉機等10/11入境？」、「查了一下10/11還有別家有票啊，一萬二看你吃不吃了....」、「花大錢訂隔天的吧，要在那之前弄到簽證的難度太高，當作繳學費學教訓了」、「明天虎航有指定航線特價，看你能不能買到10/11飛的特價票」。

然而最後原PO打電話至台日交流協會，詢問過後發現硬在機場待到11日的方法「非常不可行」，因此還是會搶搶看便宜的單程票，沒有的話就會花錢改成13號的票。

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