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為何台灣人愛用現金？ 網友戳破行動支付盲點：麻煩死了

聯合新聞網／ 綜合報導
因為新冠疫情肆虐全球，許多店家為了防疫減少接觸顧客，紛紛使用行動支付。示意圖／ingimage
因為新冠疫情肆虐全球，許多店家為了防疫減少接觸顧客，紛紛使用行動支付。示意圖／ingimage

新冠肺炎疫情肆虐全球2年多，許多店家除了響應環保外，為了防疫減少接觸顧客，紛紛開始使用行動支付。但有人納悶為何台灣號稱防疫模範生，許多人口袋仍有一堆零錢，有網友點破行動支付盲點直呼「太麻煩了，還不如鈔票直接」。

一名網友在PTT八卦板以「為什麼台灣仍熱愛使用現金？」為題發文，他提到因為疫情，歐美各國紛紛大力推廣無接觸支付，甚至連路邊攤都可以刷卡；反觀台灣號稱防疫模範生，但路上仍時常能聽到「先生這邊找你五塊」，讓他大嘆「民眾口袋一堆零錢，彷彿第三世界」，文末原PO納悶「為何台灣民眾熱愛現金支付」，希望眾鄉民能夠幫忙解惑。

貼文曝光後吸引大批網友回應，「老闆想逃漏稅才只收現金」、「電子交易有記錄，國稅局想查稅就會查稅」、「的確方便逃稅」、「機器設備不普及，店家也不喜歡被查稅」、「美國要付現金還是收啊，只是刷卡普及」、「我就不想讓別人知道我在哪裡消費啊」；另外也有網友反諷原PO不是正港台灣人，直呼「一堆地方都能行動支付」。

對於原PO不解「為何台灣民眾熱愛現金支付」，許多網友齊指行動支付最大問題「整合度低」，「一堆支付，又不整合」、「太多支付，又不能共用」、「台灣行動支付種類太多，裝一堆APP太麻煩了，還不如鈔票直接」，「一堆支付是要我裝幾個？麻煩死了」。

PTT 行動支付 APP 刷卡

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