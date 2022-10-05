加班妹搭捷運遇嬰哭不停「換位躲魔音」 媽詭異問：討厭我孩子嗎？

一名女網友分享，某天下班完她拖著疲倦身軀，打算坐捷運時睡一下，怎料遇上哭鬧的嬰兒，她只好換到別的車廂，準備繼續睡覺，沒想到孩子母親卻跑來問說，「妳是討厭我的小孩嗎？」，詭異行徑讓她當場嚇傻。

該名女網友在Dcard上表示，她大學時曾在補習班打工當過老師，發現自己很討厭小孩，「但我不仇視小孩，不會想把他們都消滅，只要不要碰到我就好」。

某天她加班到很晚，下班後搭上末班捷運，坐下就開始打盹，結果遇上一對推著娃娃車的夫妻，原Po見狀在心中祈禱，「拜託他不要哭，真的拜託，阿姨累到快死了」。

沒想到下秒寶寶卻開始大哭，儘管彼此有些距離，但哭聲仍貫徹整個車廂，而且孩子父母們都在滑手機，看起來沒有要哄小孩的意思，不過她心想，「這對爸媽可能是在訓練寶寶不要依賴抱抱之類的」，因此也沒有多想，就走到別的車廂坐。

正當她準備繼續睡時，孩子的母親卻跑來對她皺眉說，「妳是討厭我的小孩嗎？」，讓原po當場傻眼，並表示自己只是想安靜睡覺，結果對方回說，「小孩子這麼小，他哭我能怎麼辦！我也不可能打他罵他，我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他，妳以後也會結婚生小孩，將心比心好嗎」。

接著孩子母親還用楚楚可憐的表情說，「寶寶真的是天使⋯我真的很愛他」，讓她無言至極，「我既沒有瞪你們叫你們哄小孩，也沒有把你的寶寶丟出車廂，我只是站起來換一個安靜的位子招誰惹誰了」。

由於該名母親的表現十分詭異，讓原Po擔心自身安危，只好在下一站下車，轉搭計程車回家，多噴好幾百塊錢，連辛苦的加班費也沒了。讓她感嘆「妳愛妳的小孩到底關我屁事？我是討厭小孩沒錯但我也沒揍寶寶跟他說：姨姨現在累累想睡覺覺你給我嘴巴閉閉不然姨姨會把你的小指頭吃吃喔」。

文章一出，許多人看到母親的舉動也驚呆，直呼「好可怕！」、「這媽媽的表現...確實滿恐怖的，下車是對的，況且孩子哭不安撫他，其實一點幫助都沒有，更何況是在公共場合，感覺這媽媽將來也有機率變情勒專家」、「拍拍原po，加班就很厭世了還遇到神經病寶媽」、「好驚悚怕瘋，這是精神病吧」、「是我真的也會下車」。