名醫酒後騎車鬼切攔車吼「按喇叭的給我下來」臉書po道歉文又關閉

知名家醫科診所院長林青穀日前酒駕騎腳踏車上路，因不滿被後車一名女子按喇叭，火大以肉身攔車，甚至直接拿出手機蒐證，並氣得大吼「按我喇叭的給我下來」，由於女車主車上還有一名小孩，因此她嚇得趕緊報警處理。

據中時新聞網報導，林男於1日晚間酒後騎腳踏車行經基隆路，卻突然由內線變換車道直接外切，突然衝出來擋住原本要直行的汽車，後來車主叭了他一聲，他便不滿停下向前叫囂。警方趕抵現場發現其酒測值高達0.57 mg/L，並移送偵查隊偵辦。

網路上更有網友po出事發影片，過程中一度因為有公車轉彎過不去，司機大哥見狀開門理論，他甚至還跟公車司機吵架，結果搞得基隆路大塞車。林表示他覺得這是車禍，不能隨意移動，「覺得心靈受到傷害」。

事後林還在臉書PO文，表示因為想起一名故友，所以多喝了幾杯，還沒完全清醒就騎單車，並對自己的發飆失態造成他人困擾感到歉意，不過後來這則道歉貼文已經消失，林的臉書也已經關閉看不到任何訊息。

從醫30多年的林青穀過去常在節目上分享醫療新知，也常在臉書上分享他日常生活騎車的運動照片，也有很多政商名流前往求診，包括林志玲、美國前總統柯林頓來台時，也是由他擔任隨行醫生，不過這次情緒失控攔別人的車，林青穀目前已透過診所護理師回應，一切處理中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康