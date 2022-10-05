妹點外送牛排備註「我分手」獲店家暖回6字 真相曝光糗大了

許多人會利用外送平台點餐，還可以要求客製化，相當方便。一位女網友利用外平台點了兩份牛排，要求五分熟，沒想到收到餐點後，發現店家在明細單上寫了「下一個會更好」，讓她傻眼。真相曝光，網友笑罵「這個該死的自動選字」。

一位女網友在《爆廢2公社》發文表示，她利用外送平台點了兩份特製牛排，收到餐點後卻發現明細單上，寫著「下1個會更好」，還畫了笑臉，讓她感到傻眼。

從原PO貼的照片中，可看到餐點備註欄寫著「5分熟，謝謝、加起司」，另一個卻寫「我分手，謝謝」，而「五分熟」和 「我分手」都可以注音「ㄨㄈㄕ」打出來，猜測應該是原PO打錯或選錯字，讓店家以為她失戀了，暖心的在「我分手」下方寫了安慰句，而原PO也配合發文回應「好，謝謝老闆的安慰」。

真相曝光笑翻眾人，網友留言「笑死，所以最後獲得幾分熟啦」、「下個要幾分熟」、「分手怒吃兩份」、「念起來沒毛病」、「應該是要打五分熟吧」、「這個該死的自動選字」、「這時候老闆表示：我就是下一個」。也有人懷疑其實是外送員寫的，結果釣出負責該單的外送員妻子留言「我先生送你的單」，證明是店家寫的，網友笑回「人間自有真情在」、「可愛的老闆」。