朋友確診開啟「公主照顧日誌」 誇張行徑惹怒她：當狗在使喚

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣也逐步放寬防疫措施，慢慢走向與病毒共存的社會。不過，近日卻有一名女大生抱怨，她幫忙照顧確診的朋友，沒想到對方把她當作傭人使喚，誇張行徑讓人看了嘖嘖稱奇。

該名女網友在Dcard上以「朋友確診讓我發現她其實有公主病」為題發文，她解釋起初是她朋友的朋友確診，原以為朋友會因此主動隔離，結果對方卻無動於衷，甚至繼續滑手機看帥哥，最後原po看不下去，便主動幫忙聯絡租屋處房東借助空房隔離。

上周二朋友正式確診，她不僅幫忙買藥、買快篩，也幫對方準備三餐，直到解隔前幾天，朋友的「公主病」卻漸漸跑出來，不斷開口要求幫忙買東西，且從來沒說過一句「謝謝」，「喊人像在喊狗一樣」。經過幾天的折磨後，她再也認不住崩潰「我真的快瘋了」。

文章曝光，許多網友們紛紛替原po打抱不平，「她有給妳錢嗎？趕快解脫就別理她了」、「拜託叫她自己叫外送違反隔離規定再有下次直接舉報吧，這種公主一直容忍下去妳的生活都不用過了」、「這波疫情真的很多巨嬰跑出來欸，身邊親戚就是」。

也有不少網友們建議，可以請朋友自己點外送，原po則解釋由於自己要上班的緣故，有時候沒辦法幫朋友拿午餐、晚餐，當時她想說對方會請其他朋友幫忙拿餐，結果朋友竟然是直接「走出」隔離房到大門拿食物，讓她相當無奈「好想請警察給她一張國家稅金繳費單」。