下次再約？你小孩真可愛？「一聽就很假但必須講的話」冠軍是這句

「江湖在走，禮貌要有。」人在社會生存總難免要會看臉色，要適時說些場面話，才能更受歡迎。有網友在PTT八卦版「哪句話一聽就知道很假？但還是要講」提出大哉問，引起熱烈討論。

在社會上走跳，很多話都是場面話，不用當真。原po舉出常用句型，例如：同事秀出剛出生的小孩照片時，一定要說「哇！你的小孩怎麼這麼可愛？跟爸爸or媽媽好像喔！」讓爸媽心花怒放，這才是得體的應對。

最多網友推早餐店闆娘這句，「帥哥，今天要吃點什麼？」、「帥哥、美女參考一下吧」、還有些闆娘常說的，「我賠本在賣欸，我都沒什麼賺」。

不少網友列出各種萬能話術，包括職場話術，「雖然您這次沒錄取，但我們公司已把您列入人才庫了！」、「好好努力，公司一定不會虧待你」、「辛苦了」。

還有友情話術，「下次一起約出來聚聚吃個飯呀」、「你怎麼都不會老」、「你老婆很漂亮」、「妳看起來好纖細」。戀愛話術，「對不起，你是個好人」、「我高潮了」、「北鼻你很瘦不用減肥」。校園話術，「明天要考試了，我都沒有看書」。

不少人大推政治金句，「抗中保台」、「兩岸一家親」、「選輸就退出政壇」、「超前部署」、「公開透明」、「台灣不缺電」、「台灣獨立」、「20年來經濟最好」、「沒有人需要為他的認同道歉」、「心裡最軟的一塊」、「我負責」。