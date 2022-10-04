盼到解封想回香港過年 網一看機票傻眼「不知漲價還誤植」

指揮中心日前宣布10月13日起邊境解封，入境旅客統統採「0+7」，許多國人聽到邊境解封消息後，紛紛搶購機票。一名網友原本打算明年回香港過年，不料一查機票價格後傻眼，大嘆「懷念以前只要6000到7000元的時代。」

一名網友在PTT八卦板發文，他提到明年應該可以回香港過年，查詢「高雄飛香港」的機票，香港快運航空票價約7000到8000元、國泰航空票價約8500到9500元。原PO以為華航不開高雄飛香港航線，不料頁面往下一滑，赫見華航一張機票要價逾2萬元，讓他傻眼「是當日本機票在漲喔？」文末不禁感嘆「好懷念以前只要6000到7000元的年代」。

貼文曝光後吸引許多鄉民回應，「過年本來就比較貴吧」、「快運以前才3000」、「2萬以前可以買到商務艙」、「想要把這兩年虧的一次賺回來」、「最近機票真的漲得很誇張」、「東西都在漲哪可能機票一樣便宜」。

針對有網友提到「過年機票比較貴」，原PO跳出來回應，他表示按照經驗過年較少人到香港玩，因此過年期間飛香港機票不會比較貴，對於華航一張2萬元的機票，原PO表示可以接受漲價，但和國泰航空的票價比較後，「我不知道這是漲價還是誤植」。