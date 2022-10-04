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賽車現場？竹北驚見超狂「紅燈區」 網實測轉彎秒數令人不忍

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹縣的這個路口超狂，一口氣設置了12個紅綠燈號誌，讓人不知究竟要開往何方。圖擷自路上觀察學院
新竹縣的這個路口超狂，一口氣設置了12個紅綠燈號誌，讓人不知究竟要開往何方。圖擷自路上觀察學院

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，真的沒看錯，只是一個路口，就有高達十二個紅綠燈號誌，堪稱是超大型的「紅燈區」，只見所有的車子都在這邊準備開完各自要前的方向，在不同的車道中等待著。

網友在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，地點就在新竹縣竹北市中華路和興隆路的路口，po文的網友寫說「我絕對知道現在是紅燈。」這片紅燈海看得不少人眼花瞭亂，而每個紅綠燈下方的標示牌更有該號誌所代表的意思，提醒著用路人注意。

再仔細看這張照片，底下標誌寫著包括，「機車道專用號誌」、「右彎專用號誌」、「直行專用號誌」。奇特的景象引起不少網友們討論，有人看了說很複雜，還有人開玩笑說「每個紅綠燈都是錢啊，懂的就懂」、「還以為是賽車現場，全線預備」、「有時候一恍神，會懷疑自己到底要往哪裡去。」

也有在地人跳出來解釋，這是她每天上下班的地方，「看上面路標就知道了，這是每個車道都獨立的結果」、「竹北，中華路與興隆路口，頭前溪橋頭」、「竹北的特色，習慣就好」、「新竹縣民表示習慣了，其實不會難啊！」

還有人說這裡真的很危險，這路就算每天開也有可能車一多，到不了你要的車道，「一不小心罰單就到家了」、「落後的機車道」、「只會設紅綠燈搶錢」、「看到這條路我就頭痛」，甚至有人實測轉彎總共要花140秒。

另外，有人好奇問說，「真的在開車時，有辦法看得清楚怎麼走嗎？」、「駕駛：資訊量過於龐大。」在地人則留言說這種做法有其必要，因為該地車流量很大。「可以喔，就直走或右轉，常常經過，不覺得有困難」、「往竹北的路上，常走就習慣了」、「這裡永遠都在排隊，尤其是右轉。」

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