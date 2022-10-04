她曝丈夫喝同事喜酒豪包百萬 眾人見真實數字驚呼：太小氣

喝喜酒要包多少禮金，多半是看交情，通常只有至親好友才會包出高額大紅包。一位女網友分享丈夫去參加同事喜宴，大手筆包出100萬，令眾人吃驚，但得知宴客地點後馬上笑稱「路邊攤吃一頓都要幾十萬」。

「我老公在外面吃一餐都要10幾萬，連同事結婚紅包也要包100萬」，一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一段LINE對話，分享丈夫豪氣的一面。由對話可知，發文者的丈夫在越南工作，公司一個台灣同事娶越南同事，他參加兩人的婚宴，妻子問丈夫要包多少錢，得到「就100萬啊」、「大家統一」的答覆。

看完對話的網友，馬上就看出數字「不單純」，「去越南唱個歌，錢都要用布袋裝著才有辦法付錢」、「路邊攤吃一頓都要幾十萬」、「吃個下午茶就120萬了」、「我在越南買了一雙皮鞋也是100多萬」、「幾年前去越南玩，隨便逛個超市就買了300多萬了」、「一碗河粉3萬，我眼睛都不眨一下」、「我前幾年在越南身上沒5000萬都不敢出門」。

原來發文者所說的100萬是越南盾，當下對新台幣的匯率約1：750，也就是折合台幣僅約1300多元。部分網友看到台幣數字驚呼這樣的禮金似乎「太小氣」，但熟悉當地民情的網友解釋，「100萬算是部門主管基本數啦，如果小主管之類的有些50萬禮到人不到」、「在當地都會帶一堆小孩來蹭熱鬧，吃免錢」、「在越南請客都會虧錢，辦桌不用太奢侈」、「台灣人去娶女孩結婚的話，大多人都不會包，去的都吃免費的，全部男的買單，有收禮也是女方收」。

發文者也補充道，100萬算是公訂價，她詢問越南同事當地的紅包價碼，對方說通常包30～50萬元越南盾，100萬對他們來說已經「很多了」。另有網友提到，越南人工作平均月收約750萬。