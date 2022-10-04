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嫌爌肉飯太油吃一半要求換新…他怨被收兩碗錢 網嗆：你以為好市多嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
爌肉飯是小吃店常見的傳統美食，擁有許多愛好者。示意圖／ingimage
爌肉飯是小吃店常見的傳統美食，擁有許多愛好者。示意圖／ingimage

店家若是算錯帳，顧客被多收錢當然會不爽，但有位網友抱怨因為爌肉飯太油膩，要求店家換一碗，結果被收兩碗錢，讓他無接受。貼文一出，眾人一面倒批「極品奧客」、「你以為這是好市多啊」。

一位網友在《匿名公社》發文表示，到小吃店點了一碗爌肉飯，吃到一半覺得太油膩了，要求店家換一塊比較瘦的肉，原本嫌太油未吃完的，就請店家收走，結果結帳時店家要收兩碗飯的錢，讓他很不能接受。原PO認為爌肉太油膩是店家的問題，要求換瘦一點的有什麼問題，怎能收兩碗飯的錢，抱怨「有店家這麼坑人的嗎？」

貼文一出網友群起譁然，直言「極品奧客」、「不想吃太油膩可以事先講啊，吃了一半喊太油膩是哪招？」、「怕油膩還點控肉？」、「油不油膩一上菜看不出來嗎？油膩那碗你都吃了一半，剩下那一半又沒人會吃當然收你錢啊，邏輯死了嗎？」、「當然要算錢啊！如果故意換來換去，就吃到飽了！能不用錢嗎？」、「你以為這是好市多啊」、「如果客人都這樣那還有誰敢開店啊！」、「很棒的店家，對付奧客就是這樣」。

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