好市多芋頭肉鬆奶酥包「假牙」餡 網怒：好可怕！要精神賠償

享受美食時若吃到不該有的奇怪異物，真的會令人感到噁心崩潰，有一位網友表示，10月2日在北投好市多購買了一組16入的399元芋頭肉鬆奶油酥麵包，當長輩吃到一半時，竟咬到一顆類似假牙的異物，導致長輩假牙有點動搖，想問除了可以退貨之外，是否可請求好市多賠償重弄假牙的醫療費用？網友看了之後，紛紛怒指「扯翻了！要精神賠償，想吐」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示「請問有人購買好市多的麵包吃到異物過嗎？」，原PO說10月2日他在北投好市多購買芋頭肉鬆奶油酥麵包，當家裡長輩吃到剩下3、4個時，其中一個咬到異物，取出麵包一看，裡面竟然包著一顆類似假牙的異物，長輩因為咬到該異物，導致假牙開始有點動搖，想問遇到這樣的情形，除了可以退貨之外，是否可請求好市多賠償重弄假牙的醫療費用？原PO還特別強調，有請長輩去廁所檢查牙齒，證實該異物並非長輩自身的假牙。

貼文一出底下吸引大量回應，不少網友感到不可思議的說道，「太扯了」、「太幸運？」、「如果是假牙，表示他們在廚房沒帶口罩！」、「先確認生產線上有沒有這零件？」、「北投客服怎說」、「應要求精神賠償，偶想吐了」、「真是扯翻，哈，開始不敢吃好市多食物了，好可怕！」