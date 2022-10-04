菜單寫「尼信生魚片」他一頭霧水 網齊回：就黃色那個！

味美鮮甜的生魚片在台灣受到許多饕客喜愛，很多人到日本料理店都愛點盤生魚片來品嚐，有一名網友到日本料理店點餐，看到菜單上有一道「尼信生魚片」不解是何種魚類，於是上網求問「請問尼信生魚片是哪種魚？」貼文一出隨即引發熱議，很多網友回說就是「黃色那個」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，說他日前到新北市三重區一家日本料理店點餐，看到菜單上有一道「尼信生魚片」每份100元有7片，他不解「尼信」是何種魚，於是上網求問「不好意思，請問尼信生魚片是哪種魚？」網友們齊聲說「尼信」就是那個「黃色的哪個…垃圾生魚片」黃金鯡魚。

據了解，黃金鯡魚其實是將鯡魚卵加上鯡魚所作成，先將魚卵取出放入長方形的小盒子中，再將醃製過後的鯡魚肉鋪平放在魚卵上，很適合做成生魚片、丼飯、握壽司等，愛的人很愛，不愛的人都說「尼信最難吃了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「該不會是尼莫吧？」、「黃色蛋那個吧？」、「鯡魚啦！」、「尼信不好吃」、「有卵的那個，我最不愛的」、「尼信超噁」、「魚蛋⋯算再加工品」。

也有網友無法理解的表示，「明明就加工食品，為什麼會被歸類在『生』魚片」、「我買生魚片都叫老闆不要給我這種假生魚片」。也有網友很貼切的形容，「酸酸的保麗龍」、「看來是日文音譯來的」、「黃金鯡魚生魚片」、「真的鯡魚卵，100元吃不到」。