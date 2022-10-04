快訊

遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜單寫「尼信生魚片」他一頭霧水 網齊回：就黃色那個！

聯合新聞網／ 綜合報導
「尼信」就是黃金鯡魚。圖擷自爆廢公社二館
「尼信」就是黃金鯡魚。圖擷自爆廢公社二館

味美鮮甜的生魚片在台灣受到許多饕客喜愛，很多人到日本料理店都愛點盤生魚片來品嚐，有一名網友到日本料理店點餐，看到菜單上有一道「尼信生魚片」不解是何種魚類，於是上網求問「請問尼信生魚片是哪種魚？」貼文一出隨即引發熱議，很多網友回說就是「黃色那個」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，說他日前到新北市三重區一家日本料理店點餐，看到菜單上有一道「尼信生魚片」每份100元有7片，他不解「尼信」是何種魚，於是上網求問「不好意思，請問尼信生魚片是哪種魚？」網友們齊聲說「尼信」就是那個「黃色的哪個…垃圾生魚片」黃金鯡魚。

據了解，黃金鯡魚其實是將鯡魚卵加上鯡魚所作成，先將魚卵取出放入長方形的小盒子中，再將醃製過後的鯡魚肉鋪平放在魚卵上，很適合做成生魚片、丼飯、握壽司等，愛的人很愛，不愛的人都說「尼信最難吃了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「該不會是尼莫吧？」、「黃色蛋那個吧？」、「鯡魚啦！」、「尼信不好吃」、「有卵的那個，我最不愛的」、「尼信超噁」、「魚蛋⋯算再加工品」。

也有網友無法理解的表示，「明明就加工食品，為什麼會被歸類在『生』魚片」、「我買生魚片都叫老闆不要給我這種假生魚片」。也有網友很貼切的形容，「酸酸的保麗龍」、「看來是日文音譯來的」、「黃金鯡魚生魚片」、「真的鯡魚卵，100元吃不到」。

不過還是有愛好者大聲的反駁，「那個叫鯡魚卵」、「爭鮮的黃金鯡魚就是尼信」、「天啊！這我超愛的欸」、「這個超超超好吃」、「超愛吃這個」。

「尼信」就是黃金鯡魚。圖擷自爆廢公社二館
「尼信」就是黃金鯡魚。圖擷自爆廢公社二館

生魚片 日本料理 尼信生魚片

延伸閱讀

一年沒買自助餐！他夾一盤肉加白飯 價格曝光嚇傻：破紀錄啦

國中弟嗆「12歲做過很正常」⋯他一聽嚇壞 網卻笑曝背後真相

當年的不敗神機　最防摔耐操經典手機就是「這支」

鄰居頂樓曬內衣她氣炸轟「佔空間」 網友譏：曬出你的丁字褲

相關新聞

菜單寫「尼信生魚片」他一頭霧水 網齊回：就黃色那個！

味美鮮甜的生魚片在台灣受到許多饕客喜愛，很多人到日本料理店都愛點盤生魚片來品嚐，有一名網友到日本料理店點餐，看到菜單上有一道「尼信生魚片」不解是何種魚類，於是上網求問「請問尼信生魚片是哪種魚？」貼文一出隨即引發熱議，很多網友回說就是「黃色那個」。

國中弟嗆「12歲做過很正常」⋯他一聽嚇壞 網卻笑曝背後真相

日前一名男網友分享近日打工時遇到讓他震驚不已的新發現，兩位剛升上國中的弟弟在店裡聊天，其中一人向同伴炫耀「做過了」，更語出驚人地表示「現在12、13歲有過性經驗很正常...

一年沒買自助餐！他夾一盤肉加白飯 價格曝光嚇傻：破紀錄啦

自助餐是不少外食族的好選擇，不僅菜色豐富，還可以夾自己想吃的份量，不過價格計算上卻充滿爭議。一名網友在臉書上發文，分享自己夾了一盤肉外加一碗白飯，總共價格是500元，而貼文曝光後也掀起討論。

男怨政府重測自家土地面積竟「憑空消失20坪」 網一看安慰：很正常啦

在科技發展之下，土地測量技術愈加精準。日前一名網友就發文抱怨，指出他自家的土地經過屏東縣政府地政處重新丈量後，土地面積少了59.29平方公尺、將近20坪，他坦言如果只是差2到3坪還說得過去，但少了近2

抓到兒子無照偷騎車 媽將人「拉到往生室」：怕有天來這接你

近日台灣青少年無照騎車，甚至是開車上路發生車禍的意外頻傳，導致相關議題在網路上掀起討論。一名女網友在臉書上發文，透露自己某次發現兒子無照騎車，便帶他到醫院往生室外面，語重心長地說「我怕有一天，我必須來這裡接你」，震撼教育曝光後，引發不少網友直呼認同。

光療美甲後真甲變薄又易斷 妹子狂點頭哀號：代價好慘痛

不少女生都很愛漂亮，不僅會花時間去整理頭髮，甚至還有人會去做光療美甲。不過，日前一名女網友在網路上發文，透露自己非常後悔去做光療美甲，因為卸甲後的指甲變得相當脆弱，而貼文曝光後也掀起討論，不少女生都很有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。