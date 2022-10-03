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男怨政府重測自家土地面積竟「憑空消失20坪」 網一看安慰：很正常啦

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東一名男子抱怨自家土地面積經過縣府重新丈量後，少了將近20坪。 示意圖／ingimage
屏東一名男子抱怨自家土地面積經過縣府重新丈量後，少了將近20坪。 示意圖／ingimage

在科技發展之下，土地測量技術愈加精準。日前一名網友就發文抱怨，指出他自家的土地經過屏東縣政府地政處重新丈量後，土地面積少了59.29平方公尺、將近20坪，他坦言如果只是差2到3坪還說得過去，但少了近20坪實在很誇張。

這名網友透過臉書社團「爆料公社發文抱怨，他的自家土地經過地政處重新測量後，面積竟消失約20坪，他傻眼表示少個2至3坪就算了，「但誤差竟達到將近20坪，已經可以再蓋間房子了！」讓他忍不住笑虧，難道是被鳥吃掉還是被外星人拿走了？

他也出示屏東縣府地籍圖重新測量結果書，可見測量標的位於屏東縣萬巒鄉，測量前面積為3880平方公尺，測量後為3820.71平方公尺，足足少了59.29平方公尺，兩者相差將近20坪的土地面積。

屏東一名男子抱怨自家土地面積經過縣府重新丈量後，少了將近20坪。 圖擷自爆料公社
屏東一名男子抱怨自家土地面積經過縣府重新丈量後，少了將近20坪。 圖擷自爆料公社

原PO認為界址位移沒關係，但他只是要拿回「憑空消失的土地面積」，若想爭取可能要走司法途徑，「但對方是政府的地政處，『測量單位是它，公證單位也是它』」，坦言實在不知該如何是好。

文章一出，許多網友就回應「早期地籍資料是用人工測量，不是用衛星定位，所以有誤差很正常」、「重點是土地範圍有沒有實質減少，沒有的話就只能說以前算錯」、「土地鑑界後減少是很正常的，當然也有可能多出來，畢竟以前量測精度差，山坡地誤差更多」、「搞不好當初是多的⋯」、「會不會是被『道路』吃掉了？」，但也有人直言「全台灣多少人連1坪都沒有，你知道嗎？」、「『移位』還可接受，『減少』就太誇張囉～」、「還好不是發生在台北信義區」、「歡迎來到鬼島無誤！」

爆料公社 屏東縣政府

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