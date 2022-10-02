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甲租乙還共享行動電源有市場？ 網友指「這群人」是主要客群

聯合新聞網／ 綜合報導
可以甲租乙還的行動電源，對於旅行客來說很方便。圖擷自PTT
可以甲租乙還的行動電源，對於旅行客來說很方便。圖擷自PTT

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，甚至有些人若手機沒電，還會感到相當焦慮恐慌。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「可以甲租乙還的共享行動電源真的有市場嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「這種租行動電源真的有市場？」為題發文，他透露最近發現這種掃描租借的行動電源，甚至主打可以甲租乙還，在不少超商和景點區都可以看見。不過，原PO認為一小時要15元，假設長時間租借下來也要不少錢，因此好奇詢問大家，「行動電源大品牌一顆500元不到，真的會有人租這種行動電源嗎？而且輸出才5V2A，卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「中國那邊至少五年前就有了」、「都租這個，因為懶得自己帶」、「臨時要用很方便，不會隨時帶行動電源跟充電線在身上」、「超常用的，全家大部分都有，很方便」、「這個好用，花小錢讓手機滿血復活」、「很方便！要帶可愛小包包的時候就不會帶行動電源」、「醫院有看過，還不少人會租」、「應急超級好用，台北一堆點，到處都可以借跟還」、「這個賺爛了好不好」、「救急加上有內建三種接頭」、「好用，不小心用太多電可以救急」。

不過，也有網友認為不好用，「超麻煩，還要還回去」、「等你要歸還時發現插槽全滿」、「這家系統很爛，好幾次要借都借不出來」、「要還的時候沒空格插，我就問你怎麼辦？」、「很方便，但防毒有跳警告」、「15元有點貴」、「這有bug，手機沒電時沒辦法刷QR Code」、「這種很毒」。

最後，不少人點名「旅行客」很愛用，「對觀光客很有用啊」、「旅行客可能臨時需要」、「旅遊真的方便，可以甲租乙還」、「外國人旅遊怕電壓不同，就會很需要」、「旅遊急用應該很需要」、「旅行的人不會沒事把電源帶身上啊」、「大概就是觀光客客群」。

PTT 行動電源

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