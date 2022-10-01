女兒造句莫名被扣分 母逼問才知「超失禮原句」全網笑翻

國小國語課常出現「造句」練習，有網友不解，女兒的答案明明正確，為何卻被扣一分，逼問之下才得知原句內容竟對老師大不敬，讓他哭笑不得。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張「造句」照片，題目為「由於⋯⋯所以⋯⋯」，該網友女兒答案寫下「由於我沒有帶課本，所以老師叫我去外面站」。

不過該道題目卻被扣了一分，讓他相當不解，女兒也直呼她只是想像造句，又不是事實，為什麼被扣分。直到他逼問之下才知道，原來女兒原本的答案為「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」，讓他哭笑不得。

其他網友紛紛笑翻留言「老師沒提醒，所以老師罰站沒毛病」、「不扣分面子掛不住，要不然我覺得造的不錯啊 」、「老師深表痛心，所以去外面站」、「自己沒帶課本還想讓老師罰站」、「一定是課本帶壞老師」、「老師表示：出去吧」。