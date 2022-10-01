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每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

聯合新聞網／ 綜合報導
有星巴克店員分享自己最怕遇到6種客人。圖／摘自星巴克咖啡同好會官方FB。
有星巴克店員分享自己最怕遇到6種客人。圖／摘自星巴克咖啡同好會官方FB。

星巴克是不少人喜愛的咖啡店，近日推出許多買一送一優惠活動，吸引眾多顧客上門消費。近日有一名女店員分享，在工作上每天都會遇到「6種類型的客人」，讓她感到壓力很大，但卻也無能為力，「真的希望大家能有點耐心」，引起網友熱議。

一名女員工在Dcard以「星巴克店員心聲」為題發文，上班會遇到6種讓人壓力很大的客人，第一種就是現在越來越多人分享客製化的文章，不過如果買一送一，就會變得很麻煩，每一杯都要不一樣，有人要「一杯燕麥奶去冰，一杯要杯扣一杯，多一份shot，幫我加到這條線就好，一杯糖漿幫我壓一下半就好」，或是客人也不知道自己在講什麼，變成店員要解釋裡面有什麼，只是單純看網路推薦，也不確定喜不喜歡就會在櫃檯卡很久。

第二種就是買一送一就會出現裝闊的人，要請人結果兩個人都在櫃檯前搶著付款，最後兩個人不知道要喝什麼也卡在櫃檯前，還會遇到很急一直說趕時間的客人，會把錢直接丟在桌上。第三種為結帳用隨行卡要付款、要加值、要載具、要op會員，哪個飲料蛋糕要用星星換哪個不要，已經結下去才說要換。

第四種則是從點餐到結帳都沒有要理店員，就是一直狂滑手機，還有人戴著耳機，問他話永遠都是回答「蛤」。第五種為店員已經提醒「等音樂響再感應」，但還是有客人會一直不斷重複感應。最後一種人就是到櫃檯前，問他要喝什麼，就翻臉大聲斥喝「我還在看！」。

店員表示，這些都是每天會發生的事情，平常就算了，買一送一真的不能怪店員慢，店員壓力都很大，但這些狀況也無能為力，但也還是有那種效率點餐，過程都會看著眼睛確認每一句話的天使客人，「真的希望大家點餐都能有點耐心」。

此文一出也引起不少深有同感的網友回應，「真的…站主機的心聲」、「我之前也當過前台，超討厭那種結完才說要載具要統編要改餐點的」、「相信這是每個夥伴的心聲，從不間斷的活動一直轟炸⋯⋯」、「去麥當勞買東西也是啊，都還沒決定好餐點就去點餐的人一堆，掏錢又超慢」、「我是路易莎的員工，我也超級討厭戴耳機點餐的人」。

星巴克

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