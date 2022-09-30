入境0+7將上路 他看規定不解「這兩點」：根本多此一舉

衛福部宣布10月13日起正式施行入境檢疫「0+7」，解除觀光禁團令，國境解封。不過則有網友提出「兩點」，質疑入境「0+7」的政策多此一舉，更認為入境者若有症狀自行就醫即可。

有網友在PTT上發文，並質疑規定中有漏洞，針對「外出前需要兩日內陰性快篩結果」，他指出若需要外出吃飯、去便利商店等，沒有人會檢查，更直呼「誰知道你是不是剛入境，不可能叫你拿護照出來」。

此外，新政策中規定「一人一室有衛浴」，他直接點出問題「也不可能去你家看」。因此認為政府公告的「0+7」政策，僅是宣導作用，無強制力，更批評「多此一舉」，建議若入境者有症狀自行就醫即可。

其他網友紛紛表示，「就跟0+0沒什麼不同」、「之前10+7的時候也是規定要快篩，也是電話回報陰性就好，根本沒人會看」、「當初一人一室就根本無法查核了」、「政府：我有規定喔，只是沒有強制力」、「拿來休假用的」。

10月13日起，入境者採0+7免居家檢疫新制。圖/中央流行疫情指揮中心