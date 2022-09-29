「特價45元、盡量夾」他裝3袋餅乾 結帳時見金額氣壞：我被騙了

大學校園裡偶爾會出現賣手工餅乾的攤販，由於大多數都是「秤重」計價，買起來時常要價不斐。一名網友在論壇Dcard分享自己買手工餅乾的慘痛經歷，他被「最後一天特價45元」的話術蒙蔽，一口氣夾了3包餅乾，結帳時老闆竟說「同學，算你便宜一點，800喔！」令原PO後悔莫及。

網友昨（28日）PO文表示，自己中午肚子餓準備覓食時，正巧瞥見寫著「手工餅乾！特價45元！」的牌子，他走到攤位後發現，這似乎是每周一、二才會出現的攤販，攤位上擺著手工餅與密封袋、盒子，讓客人自行夾取。

就在他拿起夾子準備夾一、兩塊餅乾時，老闆開口了：「今天最後一天了，之後這裡要裝修，所以我們不賣了。」並開始慫恿原PO：「你盡量夾啊，沒關係！很好吃喔」、「今天最後一天特價45塊欸！」、「要不要再夾一袋！裝滿！」、「今天有人夾了1000多塊欸！看你可不可以超越他」、「這個綠茶還有，都是熱銷的口味喔！」、「我看你喜歡夾這個口味，要不要整袋給你！」

誤以為是一袋45元「夾到飽」的網友在夾餅乾過程中還擔心老闆虧錢並詢問：「老闆你不怕虧本嗎？」老闆回答不會，接著反問他：「同學你夾這麼多，是要辦派對嗎？」原PO表示，為了不讓自己顯得太貪小便宜，他於是說道：「會分給室友吃。」

最後，原PO夾了三大袋餅乾，結帳時老闆卻說：「同學，算你比較便宜一點，800喔！」他這才驚覺自己好傻好天真：「我被『最後一天，之後不賣了』給誤導，原以為是45塊夾到你爽，原來是盡量夾我賺到爽。」

原PO解釋，牌子上有寫100g 45元，但他被老闆的「盡量夾」誤導因此沒注意到，他表示餅乾的味道非常普通，感嘆價值相當於11塊雞排的800元就這麼飛了，也搞笑寫道：「我很擔心買了1000塊的那個人。」

貼文一曝光，網友除了笑成一片，也紛紛表示「真的好貴」、「800都可以去吃吃到飽了」、「這種我覺得都賣蠻貴的欸⋯不敢夾太多」，也有人吐槽：「被社會教訓了，這是三小袋，沒有三大袋好嗎。」

網友提醒，賣家不應強迫消費者購買商品，所以即使原PO已經將餅乾放入袋子內，還是可以反悔決定不付錢，「你真不要他也不能怎樣」、「可以說你身上錢不夠付 」。