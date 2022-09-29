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移工給小費都超大方？ 外送員熱議狂讚：從不讓人失望

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。 圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖。 圖／聯合報系資料照片

一名外送員在《外送員的奇聞怪事》臉書社團發文表示，自己去送了一單外籍移工的單，不但拿到久違的小費、態度還超好，意外引來許多外送員的共鳴。許多人直呼「遇到的外籍移工給小費都超大方」，反觀台灣人只會說「不爽不要送」。

該外送員詳述經過，他說自己好久沒有收到小費，那天第一個客人，電話聽起來是外籍勞工。「果然沒有讓人失望」，送完餐後「179元給200元不用找！」且態度很有禮貌。

許多外送員也分享自己經驗「遇過的外勞有禮貌又大方，只有歹丸人為難自己人⋯⋯」、「移工真的比較有小費概念」、「有苦過的都比較有同理心」、「有次下大雨，一個越南女生從巷子淋雨出來，160也是拿200不找。」

對此也引來許多人認為「台灣人反而奧客」、「台灣人就愛為難自己人」；有些網友緩頰「台灣人也有很好的啦」、「可能是移工不太會使用台灣零錢，零錢對他們而言很難用」、「小費這種東西本來就是自由的，外送員本該平常心賺自己該賺的，也不需要比較批評。」

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