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男怒嗆「騎電動獨輪車上山」不要命！ 網戰翻：法律改了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男網友譴責有民眾騎電動輪車上山，直言此舉已經違規。 圖擷自Facebook
一位男網友譴責有民眾騎電動輪車上山，直言此舉已經違規。 圖擷自Facebook

馬路如虎口，行駛於道路上必須再三小心。近日一位男子就抱怨，他看到有人在山路上騎電動獨輪車，此舉不僅相當危險，而且已經違法。不過該文也引來不少反對意見，有人認為該男子管太寬，並指出法條已於今年初修正，未來將開放電動獨輪車等個人行動器具在道路上行駛。

一位男網友在臉書社團「爆怨公社」發文譴責，他近日在山路目睹有民眾騎電動獨輪車，讓他直呼此舉相當危險，「路上車子都要閃你？以為這樣很帥嗎？拿自己命開玩笑不要牽連其他人！」

網友們對此意見不一，有人贊同原po說法，「平地已經不是很ok了⋯山路還這樣給他騎下去⋯」、「電動代步工具依法目前不能上路吧？」、「我只想知道如果他下坡不小心摔了，剛好被撞到或輾過算誰的」。

也有人認為原po管太多，「傻了，有規定不能上路嗎？住美國還是北韓，管這麼多」、「只要看到四輪以下的就通通都不順眼是不是？」、「對啦，路上只要少於4輪馬上變賤民啦，二輪獨輪有危險還不是四輪撞的」。

根據法律規定，原先「道路交通管理處罰條例」第 32-1 條確實明文禁止此類行動器具於道路行駛。不過立法院已於今年4月19日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，正式將電動滑板車、平衡車等「個人行動器具」納管，其可行駛路段、時間及速限則由地方政府規定，違反規定者將處1,200至3,600元罰，並禁止行駛或使用。只是目前法規生效日期尚未決定，民眾仍須遵循舊法。

交通違規 電動車

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