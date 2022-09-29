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清晨5點戰機轟隆隆他嚇壞「國慶預演啦」 網笑：南部來的？
今天清晨，不少台北人被轟隆隆飛機巨響聲驚醒。有網友在PTT八卦版驚慌抱怨，說他人在中壢與桃園中間的內壢，清晨被戰鬥機呼嘯的聲音驚醒，他表示「不管怎麼樣戰機航道都應該不會經過這裡，怎麼回事?」引起熱議。
根據國防部臉書訊息，今(29)日是第二場國慶空中預演，時間是早上5:50-7:40，若遇到天候不佳就會延期到隔日。除了已舉行的兩場國慶空中預演之外，10月5日早上還有一場。
不少民眾驚醒，「國慶，空軍叫你起床尿尿」、「 台北大安也有聽到」、「萬華也有聽到，被吵醒」、「打開窗戶，看到戰鬥機飛過去」、「福和橋體育場看到三機編隊」、「台北中正也有，演習而已」。
有人習以為常，「國慶前會，但今年也太早開始」、「幾歲了？第一次過國慶嗎？」「你們到底是不是台灣人啊！大驚小怪」、「每年都這樣啊...剛搬台北？」、「國慶前年經文」、「這是花蓮人的日常啊」。
也有人覺得擾民，「支持國軍，但真的太早了，每天小孩要上課前都被吵醒，5點多就飛，小孩要上一整天的課」、「沒關窗直接被吵醒罵髒話」、「害我以為回到清泉崗當兵，直接嚇醒」、「還以為是那個阿伯發酒瘋在那邊叫」、「超大聲...我以為飛彈要射過來了」。
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