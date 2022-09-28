「飯糰價」爽住旅館？ 天兵老闆作弊洗評價遭抓包、手法公開

受新冠肺炎疫情影響，邊境關閉許久，近三年來國人幾乎完全無法出國，國旅也只好成為大家在島內旅遊的選項，不過卻有人僅用「銅板價」就訂到許多房間，這樣的小確幸究竟是業者真的佛心促銷，還是訂房系統出現錯誤呢？

一名網友在旅館工作，有次上班時他發現有客人用幾十塊就可以入住他們的旅館，其他同事也在想是否訂房網站出問題了，後來才發現是老闆看到訂房網站的評價掉星星了，所以自己開了一堆銅板價（大概跟御飯糰一樣的價格）的房間想要自己訂，然後刷評價，結果他開完就被客人訂走了。

這名網友在臉書粉專《靠北住宿2.0》發文曝光後，還寫說「分享給大家快樂一下」，引起大批網友留言笑說「老闆真的是天才」、「神操作」、「老闆太天真」、「下次老闆想開銅板價時，可以上來給連結嗎？」

此外，也有人表示，自己曾在台南市用1元訂到住宿，不過也有人覺得別說幾十塊，就算幾百塊的她也不想住，更有人留言說「這根本不是什麼秘密」，還有人分享經驗，「上次也是訂到一晚200的宜蘭民宿...老闆照給，我給五星好評耶！」