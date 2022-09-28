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小四女童「過馬路違規」被警開紅單 家長抱怨反遭網批：這是救她

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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小學生「違規過馬路」該不該罰？《爆怨公社》上近日有一位家長抱怨，指出自己「國小四年級」的女兒因為違規過馬路，被警察開了一張紅單舉發，「小女生被嚇到回家一直哭」，認為警察手段過於激烈。卻引起許多網友批評，認為比「意外發生後上新聞更好」。

該網友貼文指出，國小四年級開紅單真的有這必要嗎？不能以勸導的方式嗎？女兒被嚇到一直哭，好像犯了大錯一樣，「政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」他還貼出一張新北市警局開的「違反道路交通管理事件通知單」，寫到違規事項是「行人不依專用號誌指示穿越道路」，「須繳交罰緩」，沒有寫出該繳多少錢。

網友則看法兩極，有些網友認同警察開單「這是在救她，如果今天不開，難道要出事了再來哭鬧？」「抱怨前先想想怎麼以身作則的」、「小四了，可以看得懂紅綠燈也會過馬路了，不小了.......」、「錯就是錯，何不機會教育？你有身為家長的自覺嗎？」

但也有網友認為這是小題大作，「小學生真的會留下一輩子的陰影，一堆留言在那邊假道德」、「應該先用勸導的吧！直接開單真的會讓小孩嚇到。」

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