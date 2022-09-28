漲價後好多東西再也不買了 眾人同感秒點名這2樣

隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元可以解決一餐，但現在似乎有點困難。一名網友在網路上發文，詢問大家「漲價過後，有哪些東西是你不再購買的？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「上一個漲價漲到你不買的東西是？」為題發文， 原PO首先點名便利商店的飯糰，因為現在光是基本的肉鬆口味就要快30元，跟以前相比漲了大約10元。然而，原PO猜測下一個漲價目標可能就是手搖飲料，一杯無糖茶飲就要40元，但假設自己買茶葉冷泡，一次成本還不到15元。對此，原PO好奇詢問大家「漲價後，哪些東西是慢慢淡出你的生活呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「蛋啊！直接翻倍賣，不合理」、「顯示卡，內顯大概要再戰兩、三年了」、「超商熟食，漲有夠多」、「雞腿便當，破百真的吃不起」、「當然是房子」、「蚵仔煎越來越扯」、「便利商店的飯糰跟各種便當，尤其是那些標榜健康餐的價格真的很扯」、「現在麵包真的超貴」、「早餐⋯我不吃早餐了」、「麵線比較盤吧，吃不飽，一碗還要5、60元」、「爆米花，100多我真的買不下去」。

其中，最多網友點名「雞排」以及「手搖飲料」，「雞排吧，真的很少吃了，以前天天吃」、「雞排不知道在貴什麼」、「雞排！明明就粉加雞胸肉，到底漲什麼」、「雞排⋯漲價後沒買過」、「雞排好久沒吃了，不是買不起，就是覺得沒有那個價值」、「雞排比較少買，久久買一次，超過50元的外帶茶飲我也不會買」、「雞排和超過30元的純茶手搖」、「手搖飲料現在真的買超少的」「手搖飲料吧！順便戒糖」、「手搖啊，完全可以不需要」、「自從手搖飲30元以後我就戒掉了」、「手搖飲不太買了」。