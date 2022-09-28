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周玉蔻昨晚節目疑遭停播 網狠酸：不⋯之後沒有梗圖可看了

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人周玉蔻。本報系資料照
資深媒體人周玉蔻。本報系資料照

資深媒體人周玉蔻連日在政論節目《辣新聞152》上，猛攻蔣萬安父親蔣孝嚴的身世與緋聞，引發社會的強烈不滿，民視也取消該節目在民視新聞台的聯播。然而，一名網友在網路上發文，討論有關周玉蔻節目停播的話題，貼文曝光後也掀起討論，不少人笑喊「拜託不要停，我想繼續看戲！」

日前一名網友在PTT上以「周老嫗的節目今晚被停了？」為題發文，原PO首先貼出黃揚明的臉書貼文，黃揚明寫道「剛才傳來的訊息，仍待進一步確認⋯民視新聞台將今天晚上周玉蔻主持的《辣新聞》節目時段停了，（目前僅今天）改播新聞，但周玉蔻本人現在正在錄影中⋯會不會成為彭文正第二？讓我們繼續看下去」。對此，原PO直呼「老嫗要被切割了嗎？老嫗會讓黨見識瘋狗的力量嗎？然後黨一邊說沒介入鏡新聞，但是一邊卻去搞老嫗，老嫗會成為彭文正第二嗎？這就是黨的沒介入嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「身為看戲的我是希望不要停」、「遇到選舉才會管啊，這個人抹黑造謠多久了」、「可以看到血流成河了嗎？」、「希望她變彭文正第二+1」、「暫時的吧，電視台避風頭的而已」、「台灣人的眼睛要變成血輪眼了」、「拜託不要停，我想繼續看戲」、「早該整治了，整天亂咬人」、「放心，她一定有去處，偏激受眾多的是」、「今年選舉終於有好玩的，不要停」、「不⋯這樣哪還有梗圖可以看」。

另外，也有網友提到，「不過為她感到難過，挺時中沒功勞也有苦勞」、「只能說她把自己的飯碗及未來砸了」、「阿中準備加分了」、「阿中竟然切割，這樣對嗎？」、「她手上一堆民進黨的黑料，怕她都來不及了」、「無情切割，時中你真是太無情了」、「可憐，用完就丟了」、「說好的連結怎麼這麼快就斷開鎖鍊，可悲」。

周玉蔻 民視 PTT 民進黨 黃揚明 2022大選 選民論戰

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