台灣蝦皮突襲資遣「N+2」模式引討論 網友羨：也想這樣走人

蝦皮台灣分公司近日傳出裁員，受波及員工至少數十名，且可能繼續增加。消息指出，台灣資遣方案比照中國蝦皮「N+2」，員工大部分都願意領錢走人，但裁人速度快速，昨天早上通知、當天就須走人。也引起網友議論紛紛「N+2」到底是什麼意思？算是很好的福利嗎？

有熱心網友解釋，勞基法資遣費規定每滿一年年資須加發半個月月薪，舉例資遣員工若滿兩年年資，就可以拿到一個月月薪的資遣費，未滿一年的部分則以比例計算。N+2指的是除了原本可以拿到的資遣費外，再另外多拿兩個月月薪的意思。

許多網友認為這樣子的福利不錯「N+2…台灣一堆公司做不到」、「錢給夠就沒有違法，台灣慣老闆通常賴皮不給錢」、「N+2超爽，拿一倍，還可以申請半年的補助」、「慣老闆只會硬逼你接一推工作逼你走」、「公司要這樣資遣我一定舉手」。

但也有網友持相反意見「沒有比較好吧，年資長的賠掉資遣費」、「通常沒預告都是+1、高年資都是+2，說好也是還好」、「多年前外商是2n+1起跳」。

有些網友則疑惑蝦皮經營策略「沒賺錢嗎，怎會裁員？」、「開一堆蝦皮到店根本就是蛋塔工廠的翻版」、「裁的都是弄不起來的業務，搞甚麼美食外送被UberEats、熊貓電」、「蝦皮一直在賠錢，頂多打平沒賺錢，就是個賠錢貨」、「店到店那個商機到底是什麼，一直看不出來」。