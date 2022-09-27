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網購花73k買高檔電腦 專業人士一看秒回「裡面全是次級貨」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友花了7萬3千元買組裝好的桌上型電腦，結果維修公司發現「裡面的內容物都是次級品」。示意圖／ingimage
一名網友花了7萬3千元買組裝好的桌上型電腦，結果維修公司發現「裡面的內容物都是次級品」。示意圖／ingimage

購買網路商品要注意來源，避免被詐騙。日前有一名網友分享，自己在網購平台買了高檔電腦主機，後來送去維修公司處理後，才發現「花了7萬3購買的主機，竟然只是從中國大陸廠商進口的廉價電腦」，讓他氣得直呼「我要花7萬多去買一個次級貨？」

一名網友在「爆料公社發文表示，他9月初在網購平台買了7萬3千元的電腦主機，寄來之後因為軟體安裝的問題，所以拿去電腦維修公司處理，沒想到電腦公司詢問他「電腦購入的地方，以及花了多少錢買這台電腦後」，馬上告訴原PO「你上當了，這台電腦根本不是台灣的廠商組裝的，他們只是從大陸的廠商所組裝的電腦進口過來，在台灣賣高檔價位而已」。

接著，電腦公司跟原PO解釋他購入主機的配件，發現「CPU竟是兩年前的停產貨，這台等於是幫忙清庫存，顯卡花了1萬多買，結果是連電腦公司也不知道的牌子，兩個1TB的M2硬碟，有一顆還被換成SSD硬碟，主機板的等級也差很多，音效卡的價位被降級，連外殼的樣式也跟網站上有所不同，等於是用一流配備的價位，買了一台二流中國大陸組裝的電腦」。

對此，原PO氣憤道：「這廠商實在太惡劣了，什麼配備都在偷，我申請退貨，要求退還全部的金額」，雖然一開始廠商以「軟體已使用」來扣除他的軟體費，所幸最後網購平台有幫他討回公道，取回花費的7萬3千元。

原PO表示「提醒所有消費者，如果要在網購平台選擇電腦產品，千萬要注意，從大陸進口來的次級品，竟然賣到這麼高檔的價位，希望別再有人上當」。

網購 詐騙 爆料公社

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