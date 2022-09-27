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他買餐盒發現份量內藏玄機是「封面詐欺」 網笑：是空間魔法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友買白醬培根義大利麵後，發現其真實份量與自己想像有巨大落差。 圖擷自PTT八卦版
一名網友買白醬培根義大利麵後，發現其真實份量與自己想像有巨大落差。 圖擷自PTT八卦版

一名網友分享自己今天看到一個餐盒，看起來長得很不錯，就買下了這個90元的白醬培根義大利麵，沒想到吃一吃之後突然發現「不對勁」，這才驚覺店家疑似利用「魔術空間」將份量減半，讓他大呼「這樣算不算封面詐欺啊？」而引發網友熱議。

一名網友在PTT八卦版PO文分享，表示自己今天看到一個餐盒，從照片來看是相當豐盛的白醬培根義大利麵，而原PO也因其「長得不錯」份量足，就用90元價格買下。

但原PO吃一吃後，突然發現事情不太對勁，原來是裡面「還有一層」，讓他驚覺實際的麵量根本不到一半，因此直呼「這樣算不算封面詐欺啊？」

原PO吃一吃後，突然發現「事情不太對勁」，意外發現店家藏的「魔術空間」。 圖擷自PTT八卦版
原PO吃一吃後，突然發現「事情不太對勁」，意外發現店家藏的「魔術空間」。 圖擷自PTT八卦版

許多網友紛紛回覆「這是空間魔法～」、「這老闆真的天才」、「下面是什麼，空的？」、「不然怎麼賣90，裝滿要賣120喔」、「下層沒裝東西單純分層？有這種事？」、「下面那層是來自義大利的空氣」、「體重控管餐盒啦」。

但也有網友替店家緩頰，表示「下面是在真空保持溫度好嗎？」、「保持溫度用的啦.......」、「這是怕漏汁吧？」。

PTT

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