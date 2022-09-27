「月光族」問如何444元撐4天？網友批炫富：一天111很好買的

剛出社會的新鮮人，因為起薪不高，每月薪水扣掉房租、伙食費、通勤費後，幾乎把錢花光的「月光族」不少。有一名網友在臉書社團發文表示，距離月底還有4天，但銀行存款餘額僅剩444元，要如何用這444元撐過4天？網友們紛紛表示「一天還有111，很好買的」。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張中國信託銀行的提款單，並發文表示「離月底還有4天，餘額剩444，是在暗示肥宅我什麼嗎？另外要如何用444元撐過4天？」沒想到有很多網友表示「一天111，已經很奢侈了」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「111滿多的啊」、「你已經算有錢人了」、「靠！擺明的炫富，是要逼死誰」、「別騙了，另外幾本帳簿呢？」、「靠！你為什麼要PO這種炫富文！」、「不對，你這個騙子，你才沒窮過，帳戶不能完全領光」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥」。

另外，有網友提出質疑說道，「44塊領不出來，所以你一天只有100塊，我比較擔心，怎麼領出444，臨櫃嗎？哈」、「你只有400可以領，44留到下個月用」，甚至還有網友搞笑的說「可以嘗試看看吃土」。

也有不少網友認真幫想法子，「以過來人建議你，買麵條跟沙茶醬，保證你還可以活一個禮拜」、「買一條吐司夠你吃好幾天了」、「三餐吃王子麵，綽綽有餘」、「這樣撐兩週都夠」、「還不到絕境，問題的」、「買一袋米一瓶醬油，可以吃半個月」、「應該還能再買點豬油，做豬油拌飯」、「蹭別人的，四百還可以存起來」。

最後，原PO看到網友們這麼熱心的回應他的提問，才不好意思的老實道出「爆廢別太認真，我是負責發薪水的…」。