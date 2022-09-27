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越野跑團體踩爛筍園作物⋯地主嘆：「你跑10分鐘毀我10個月產量」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾在自家筍園巡視時，發現地上被撒了許多麵粉記號，仔細一看竟發現，有被麵粉灑過的地方的筍子與地瓜葉皆已被踩爛。 圖擷自爆料公社
一位民眾在自家筍園巡視時，發現地上被撒了許多麵粉記號，仔細一看竟發現，有被麵粉灑過的地方的筍子與地瓜葉皆已被踩爛。 圖擷自爆料公社

一位民眾在自家筍園巡視時，發現地上被撒了許多麵粉記號，仔細一看竟發現，有被麵粉灑過的地方的筍子與地瓜葉皆已被踩爛，辛苦栽種的母筍也都折斷，恐怕將影響下一波產筍，事後發現是一群越野跑步團體誤闖，即便有傳訊息道歉，但已造成的農損恐難以挽回。

一名民眾在爆料公社投稿，表示23日晚間有一群熱愛冒險的團體，在士林區仰德一號公園集合後，追隨領隊撒在地上麵粉記號，闖入他所擁有的私人筍園，原PO痛心表示「他們大概不曉得已經踩爛我老母親新苦栽種的地瓜葉，踩斷一根灌溉水管」、「最心疼的是不小心折斷我預留的母筍」，原PO強調「他們一定不知道這會影響下一波的產筍」。

原PO說明，該團體幾年前也曾經來過一次，然而詢問跑步的選手時，永遠只有一個答案，即為「我只是跟著麵粉來的」，使得沒有人可以為這樣的行為負責。原PO也希望這些「冒險家」，要有同理心，不要為了滿足自己追求刺激的慾望，去糟蹋別人辛苦栽種的作物，原PO表示「你們跑過只要10分鐘，我可能要花10個月才能恢復原狀」、「而且你們闖入私人土地的行為已違法」。

直到原PO與主辦人聯繫上後，對方也已用文字道歉，表示「我們會盡可能提供任何您需要的協助」、「對於我們讓您的心血造成的傷害，感到抱歉」，最後原PO也已在可能闖入的地方擺上公告，希望外人不要再誤闖入筍園，避免農作物再次遭到破壞。

爆料公社 越野

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