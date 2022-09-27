集英社證實「海賊王最大單行本」是盜版 法出版社「2聲明」硬拗被嗆爆

日本漫畫家尾田榮一郎創作的作品「海賊王（One Piece）」自1997年連載至今長達25年，是許多漫迷心目中的經典之作。日前法國出版社JBE Books就推出史上最大的海賊王單行本，一本要價近6萬元新台幣，在粉絲間引起熱烈討論。然而近日卻傳出此單行本根本未獲授權，連作者名字都消失不見，令許多粉絲直呼傻眼。

根據英國衛報（The Guardian）報導，日本出版社集英社揭露，法國出版商 JBE Books 日前引發轟動的「最大海賊王單行本」其實未經授權。集英社國際版權部門的員工村野啓太表示，他們並未接獲相關的授權詢問，而且集英社在法國的正式代理商是Glénat。

這本號稱世界上最大的海賊王單行本，由法國JBE Books出版社與藝術家Ilan Manouach合作出版，內容包含目前已發行的所有單行本，共計21,450頁，長度80公分，重達17公斤，售價為1,900歐元（約5.8萬元新台幣），限量發行50本，開賣後立即銷售一空。

實際上，此書推出當下就出現不少質疑聲浪，指出原作者尾田榮一郎的名字並未出現在單行本上，而是被藝術家名字取代，豈料近日集英社更直接證實了這本單行本是未經授權的盜版商品。JBE Books對此回應，這本書是一件藝術品，無法實際閱讀，其宗旨是討論盜版和線上粉絲文化，且其英文書名為「ONEPIECE」，與有空格的「ONE PIECE」不同，因此並未侵權

不過漫迷們對出版社的解釋並不買單，「這解釋有夠硬拗」、「理論上不能看所以沒有侵權的問題，這是什麼邏輯」、「對作者是一種尊重問題」、「原來是法國啊，我還以為是中國呢」、「以藝術名義，行盜版斂財之實」、「爛死了盜版」、「有盈利就有侵權了」。