新人好市多灑2.5萬辦「戶外婚禮buffet」 奢華感爆棚網全跪：根本魔術

受到疫情影響，越來越多新人選辦戶外婚禮，但想要有一個美好的戶外婚宴，光外燴的費用就所費不貲。日前有一對新人到好市多去採買結婚用品，花費大約2.5萬多元，還「獲得一長條發票認證！」，現在他們要跟大家分享如何將那些買來的東西，變成「高檔戶外婚禮buffet」！網友笑「好市多應該要來跟妳買照片當宣傳了」。

一對新人在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO出一組婚宴照片，並貼文分享他們如何透過神好友們的幫忙，把好市多的瓶瓶罐罐、鐵桶、maison壺、酒水、可頌、蛋糕、生火腿、小黃瓜等做成這一桌跟外匯餐廳一樣的candy bar，讓來參加的親朋好友都說「什麼！！當天完全看不出來欸~~以為是外匯餐廳用的，只能給你讚讚讚！」成就一場美好的夢幻婚宴。

圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

貼文曝光短短不到十小時，就累積超過1.8萬人按讚留言，許多人網友留言表示，「天啊！也太有才了吧！！我當初也是戶外婚禮，外燴的費用真的很驚人」、「根本高檔戶外婚禮buffet」、「新婚愉快~~看得我都想跑去吃了」、「真的請收下我的膝蓋」、「超厲害的，擺盤整個非常有質感」、「好市多應該請你們拍一部形象廣告！」